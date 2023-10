Eva Perkausová dříve divočila: Charouze podváděla, pak svedla manžela sestry

Eva Perkausová uspořádala takzvanou baby shower, kde prozradila pohlaví svého druhého potomka. Překvapení to bylo nejen pro fanoušky a přítomné hosty, ale i pro hrdého otce Ivana Hecka, který dostal druhého syna jako dáreček k narozeninám.

Eva Perkausová o víkendu v pořadu Showtime prozradila, zda s manželem čekají holčičku, nebo chlapečka. "Je mi upřímně jedno, jestli to bude holčička, nebo chlapeček. Říkám si, hlavně ať je miminko zdravé. Ale taková vnitřní intuice – napřed jsem měla pocit, že to může být přece jen holčička, ale na dnešek jsem měla sen, že to bude chlapeček. Prostě jsem z toho zmatená!" nechala se slyšet známá moderátorka.

Na holčičku si tak s Heckem ještě budou muset počkat. "Já jsem říkala Ivanovi, že budu rodit, dokud nebude holčička. A on už se modlí, ať je to holčička. Tak uvidíme," svěřila se blond kráska s tím, že nejspíš u dítěte číslo dvě nekončí.

"Jdeme dál. Holčička bude příště. Ale tak nevadí, budeme mít dva chlapečky, dva prďáky doma," řekla dojatě budoucí dvojnásobná maminka. Radostnou zprávu pak Eva sdílela i s fanoušky na Instagramu. "Chlapeček! Všichni jsme byli napjatí do poslední chvíle. Tento den jsem měla zároveň připravený jako narozeninové překvapení pro Ivana, který netušil, kam a proč jedeme. Další mužská posila do naší rodiny. Těšíme se na tebe broučku," napsala Perkausová, která v minulosti neměla zrovna na vážné vztahy štěstí.

Eva Perkausová si v minulosti vždy vybírala dobře zajištěné milence, kteří ji rádi zahrnovali drahými dary a luxusním životem. Nejdelší vztah měla moderátorka s automobilovým závodníkem a podnikatelem Antonínem Charouzem. Jejich soužití trvalo celkem tři roky a Eva se ze začátku snažila jejich milenecký poměr utajit. Nakonec ho odkryl sám Charouz, když jí definitivně opustil kvůli její nevěře. "Ano, skutečně nás s Perkausovou pojil tříletý vztah. Já jsem ho ale ukončil po zjištění, že nejsem jediný s kým se vídá. Jsem rád, že jsem jí pomohl k raketové kariéře, po které tak toužila, nyní je to na ní, jak se k tomu postaví," řekl Blesku Charouz.

Vedle Perkausové se pak nějaký čas objevoval Pavel Pásek. Nejednalo se však o žádný dlouhodobý vztah. Dalším movitým podnikatelem v životě Evy byl manžel její nevlastní sestry, kterého svedla, jak uvedlo eXtra.cz. Kupoval jí hodinky i drahé šperky, stejně ale jako předchozí románky, ani tento nevydržel. Navíc nenávratně rozeštval Perkausovou a její starší sestru, která jí za krádež manžela dodnes nemůže přijít na jméno.

Na place se pak sličná blondýnka zamilovala do režiséra Adriana Stojkova, který byl jako vždy dvakrát starší než ona. Jejich láska byla spíše na obtíž a Adriana dokonce museli přesunout, aby se dvojice nesetkávala na place, jelikož jejich aféra měla narušovat celé natáčení. Není divu, že po neúspěšných vztazích si Perkausová nynější manželství s Ivanem Heckem velice užívá a konečně našla opravdové štěstí.

Perkausová se v mateřství našla