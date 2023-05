Zažívám krásné životní období, říká Eva Perkausová. Rodinu i práci zvládá skvěle

Skloubit mateřství a kariéru není pro řadu maminek jednoduché. Jednou z těch, komu se to podařilo, je moderátorka Eva Perkausová, které se před pěti měsíci narodil malý Killian. Od světa reflektorů si dala kratičkou pauzu, ale nyní se již opět věnuje své profesi a vypadá šťastněji, než kdy dřív.

Manžel krásné plavovlásky, podnikatel Ivan Hecko, je své ženě velkou oporou, co se týká péče o jejich malého syna. Právě díky němu se mohla velmi brzy po porodu vrátit do práce. Do Hlavních zpráv na televizní stanici Prima se vrátila po boku moderátora Petra Suchoně.

“Vím, že mateřství a práce je téma, které řeší hodně lidí. Tím, že my máme deset natáčecích dní v měsíci a natáčí se večer, se to dá s rodinou krásně skloubit. O malého se v tu dobu stará tatínek, případně využíváme také babičky,” vysvětlila moderátorka pro Kafe.cz.

“Syn to zatím snáší skvěle, je to koneckonců jeho rodina. Na všechny se vždy usmívá a tráví s nimi čas rád. Možná je to ale také tím, že je ještě docela malý, třeba to časem bude jiné,” dodala.

Jednou je člověk nahoře, jednou dole

“Máme se teď opravdu krásně. Jsme zdraví, daří se nám a je nám spolu hezky. Ono je to asi v životě tak, že je člověk jednou nahoře a jednou dole. Teď prožívám skvělé životní období. Čekám, že jednou určitě přijde nějaký bod zlomu, ale teď je mi dobře,” popsala své aktuální pocity Eva Perkausová.

Je možné, že štěstí v podobě potomků bude v jejich rodině do budoucna přibývat. Pohledná moderátorka se totiž netají tím, že by ráda měla dětí více. Nebránila by se dokonce ani tomu, kdyby děti měla nakonec tři. Podle serveru Aha! se dokonce rozhodla, že ani nebude prodávat výbavičku po malém Killianovi. V budoucnu by se jí totiž mohla hodit.