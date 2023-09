Kvůli ní z Primy odešly dvě moderátorky. Těhotná Eva Perkausová sklízí kritiku

Když se moderátorka Eva Perkausová vracela z mateřské dovolené zpět do práce, na televizní stanici Prima spustila doslova lavinu. Její návrat totiž způsobil, že z obrazovek zmizely hned dvě další talentované moderátorky, a to Gabriela Lašková a Gabriela Soukalová. To vše se navíc odehrálo doslova kvůli pár měsícům, půvabná plavovláska totiž nyní oznámila, že se na mateřskou brzy vrátí podruhé.

Že se bříško Evy Perkausové začíná kulatit, si dlouhou dobu nikdo nevšiml. Moderátorka je totiž velmi štíhlá a navíc se umí dobře obléknout i postavit při fotografování. Když proto před pár dny oznámila, že je v šestém měsíci těhotenství, řadě lidí tím doslova vyrazila dech.

Doma má totiž malé miminko, které ještě ani neoslavilo první narozeniny. Její syn Killian je nyní teprve devět měsíců starý, pokud si tedy člověk dá dvě a dvě dohromady, vychází z toho, že Eva Perkausová otěhotněla již tři měsíce po porodu, což je poměrně extrémní situace - obecně se říká, že ženské tělo se z těhotenství a příchodu miminka na svět vzpamatovává stejně dlouho, jako bylo v očekávání, tedy devět měsíců. Sympatickou moderátorku tak čeká velmi náročné období.

Kromě toho, že je každé těhotenství fyzicky náročné, bude mít doma v novorozence v době, kdy se její první dítě bude zrovna učit chodit a bude nezbytné jej na každém kroku hlídat. Eva Perkausová se tak může připravit na měsíce, které budou skutečnou výzvou.

“Rozhodně to v plánu bylo. Já jsem říkala už při prvním těhotenství, že bych si přála dvě děti věkově blízko u sebe, a vyšlo mi to, bylo nám dopřáno,” prozradila v rozhovoru pro Prima Ženy a dodala, že jejího partnera Ivana Hecka přece jen trochu překvapilo, jak rychle se jim miminko “zadařilo”.

Bohužel vše není tak zalité sluncem, jak by se mohlo zdát. Velká část veřejnosti totiž nemůže Evě Perkausové odpustit, že kvůli jejímu návratu z mateřské z Primy odešly další dvě oblíbené moderátorky. Řada lidí se tak ptá, zda to vše bylo kvůli pár měsícům mezi jejími dětmi skutečně nutné.

Po návratu totiž Eva Perkausová dostala místo moderátorky zpráv, které do té doby patřilo Gabriele Laškové. Té se televize Prima rozhodla nabídnout post moderátorky pořadu Showtime, které pro změnu náleželo Gabriele Soukalové. Poté, co se někdejší Miss Lašková rozmýšlela, jak s nabídkou naloží, se nakonec televizi Prima rozhodla opustit jak ona, tak bývalá biatlonistka Soukalová, které se postup televize velice dotkl.

“Nezvládala jedno. Musela honem do práce vyštípat moderátorku ze zpráv a je zas těhotná. Takhle bude mít brzy Klabzubovu jedenáctku,” nešetří televizní diváci na sociálních sítích kritikou. Převládají sice spíše komentáře s gratulacemi, i tak ale tato slova těhotnou ženu pravděpodobně zabolí.