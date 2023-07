Eva Perkausová je pečující maminkou: Slova o vážné nemoci syna

Moderátorka CCN Prima News Eva Hecko Perkausová je již osm měsíců maminkou malého Killiana. Syn jí dělá radost a rodině se daří dobře. Jediné, co ji kazí úsměv, jsou chlapcovy alergie, kvůli kterým má poměrně omezený jídelníček. Jak ale sama sdělila redakci Kafe.cz, situaci nepovažuje za tolik dramatickou, jak by z některých mediálních výstupů mohlo vypadat.

Malý chlapec má řadu potravinových alergií, které mu způsobují vyrážky a komplikují jeho stravování. Dobře mu nedělá například mléko, vejce, pšenice, ořechy a další potraviny. Jak ale moderátorka vysvětlila, situace není ještě tak hrozná, jak by mohla být.

“Něco málo jsem o tom řekla a v médiích to vypadalo, že má syn nějakou opravdu vážnou nemoc. Nevím, co by se psalo, kdyby mu bylo doopravdy něco vážného. Alergie jsou samozřejmě protivné, ale není to nic, s čím by se nedalo žít. Proto se mi k tomu už ani moc nechce vyjadřovat,” vysvětlila půvabná plavovláska pro Kafe.cz.

V roce většinu dětí alergie přejdou

“Dětská lékařka Killiana sleduje a řekla nám, že máme zatím vydržet. Do roka prý většině dětí alergie z velké části vymizí, a tak stále čekáme a uvidíme, jestli se situace skutečně zlepší. U každého to může přijít v jinou dobu,” vysvětlila Eva Perkausová, jak to se synovým zdravotním stavem skutečně je.

Protože své dítě stále kojí, stravu si musí hlídat také ona sama. Veškeré alergeny totiž přechází do mléka a to by poté mohlo chlapci způsobit zažívací potíže. Situace je tak komplikovaná vlastně pro celou rodinu.

Tatínkem Killiana je Evin manžel, podnikatel Ivan Hecko, který je své manželce při výchově velkou oporou. Při péči o syna se oba dva střídají, a tak se mohla poměrně rychle za moderátorský pultík vrátit také pohledná mladá maminka. Ta se nijak netají tím, že u jednoho dítěte dost možná nezůstane. Jak se již před časem nechala slyšet, v budoucnu by ráda měla potomky tři.