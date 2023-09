Eva Pavlová je šťastná s diamanty i bez nich: První dáma si na luxus nepotrpí

První dáma Eva Pavlová je jakožto manželka prezidenta ve společnosti vždy perfektně upravená. Před lidmi se objevuje v krásných šatech, které často doplňuje i drahými šperky. V soukromí si přitom ale na žádné drahé doplňky a nejnovější módní kousky vůbec nepotrpí. Naopak. Spokojená je v ležérním oblečení a radost jí dělají její nejbližší.

Eva Pavlová byla bezesporu velkou ozdobou soutěže Elite Model Look, kam dorazila v krásných šatech a také v drahých špercích. Podle informací webu eXtra.cz sáhla po doplňcích od značky Roberto Coin a zdobily ji například náušnice v hodnotě bezmála 1,5 milionu korun anebo třeba prsten za 250 tisíc. Pravdou ale je, že zatímco do společnosti první dáma pravidelně vyráží v designerských kouscích a ověšená diamanty, v soukromí si na luxus rozhodně nepotrpí. Přednost dává hlavně pohodlí.

Klid a pohoda

Je více než jasné, že se od Evy Pavlové jakožto od první dámy jistá elegance očekává. Z příspěvků, které ale manželka Petra Pavla zveřejňuje na sociálních sítích, jde snadno vypozorovat, že si spíše užívá chvíle, kdy přijde domů a může drahé oblečení a šperky sundat. Ve volném čase ráda tráví čas na zahradě, sbírá například jablka anebo suší houby. Je také dobrá hospodyňka a není jí cizí vaření či pečení. Zdá se, že úplně nejlépe se cítí ve flanelové košili a obklopená nejbližšími.

Milovnice zvířat

A mezi nejbližší rozhodně nepatří jen její manžel a děti, ale také jejich společní zvířecí miláčci. Hlavně pak kočka Micka, kterou první dáma ráda fotí a své příznivce informuje o tom, jak se Micce daří. Naposledy například sdílela, že musela jít Micka k veterináři. Naštěstí ale nešlo o nic vážného. „O Micku bylo postaráno s láskou, čekala a dočkala se. Dostala za odměnu dobrůtky, protože ještě před odjezdem do Londýna jsem jí musela vzít k její lékařce do Roudnice. Ta jí vytrhla zoubek, špičák. Trpěla jsem s ní, ale to nepomohlo. Teď už se na mě nezlobí,” prozradila v květnu Eva Pavlová fanoušků.