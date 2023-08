Nejhorší životní období Evy Jeníčkové: Už pět let se zotavuje z napadení psy

Kdo by neznal Vendulku utěšitelku z legendární série o Básnících. Ta se krátce po natáčení snímku cítila jako hvězda a rozhodla se zkusit štěstí za velkou louží. Jeníčková si tak změnila jméno na Ava Jansen a v USA se usadila natrvalo. V únoru 2018 ji však potkalo velké neštěstí, s jehož následky bojuje dodnes.

Sexy Marika z komedie Sněženky a machři, nebo Vendulka utěšitelka ze série o Básnících, tak si jistě každý z nás představí herečku Evu Jeníčkovou. Ta se krátce před revolucí přestěhovala do USA, kde chtěla dobýt svět. Získala totiž jako studentka DAMU prestižní Fullbrightovo stipendium.

Změnila si tak jméno na Ava Jansen a myslela si, že se o ni filmový svět popere. Bohužel se nedočkala, ale pár rolí jí život v Los Angeles přece jen nabídl. Její sexapel však více nadchl dvorního fotografa amerického Playboye Stephena Wayda, se kterým do slavného časopisu nafotila odvážné snímky.

"S nahotou nemám problém. Ani ve filmu, ani na fotografiích. Tady to bylo naprosto přirozené, až vzrušující. A Steve Wayda je fantastický," prozradila před lety pro idnes.cz.

Při venčení psa ji surově napadli dva pitbullové

Do roku 2018 se tedy herečce, která si čas od času vyrazila zatočit i k nám do Čech, dařilo poměrně dobře. Žila spokojeně se svým manželem a pejsky u pláže v Kalifornii. Jednoho dne však venčila svého pejska ve Venice beach, když ji napadli dva pitbullové.

„Jeden mi přišpendlil levou nohu, druhý mě vystřelil do vzduchu, kde jsem se otočila a dopadla na pravý bok s levou nohou složenou pod pravou,“ popsala herečka situaci na svém Instagramu.

Nejhorší na tom všem bylo, že majitelé psů nechali Evu ležet zraněnou na ulici a utekli. Ta se v neskutečných bolestech dobelhala domů. Několik dní ležela a věřila, že se uzdraví bez pomoci lékařů. Bohužel byl její zdravotní stav horší a horší, tak se po měsíci, kdy neustále kulhala, k lékaři vypravila. Ten jí ale dal špatnou diagnózu, navrhoval výměnu kyčle, z čehož se Eva zhroutila. Hledala tedy další lékaře, a nakonec po měsících rehabilitace odborníka našla.

„Měla jsem čtyři úplně natržené svaly v pravé kyčli. Střední hýžďový sval, který je hlavním nositelem tělesné hmotnosti, byl zcela odtržen, ztenčil se a chirurg musel použít dárcovskou šlachu, aby ho znovu připevnil. Utrhly se mi všechny tři hamstringy v zadní části nohy, spojené doslova jen drobounkou nití se spodní částí pánve,“ popsala svým sledujícím Jeníčková.

Kvůli špatné diagnóze se přidala další nepříjemná onemocnění

Vzhledem k tomu, že dva roky herečka s úrazem chodila, přidaly se i další zdravotní neduhy jako vyhřezlá plotýnka či bolesti zad. Nakonec Eva podstoupila dlouhou a náročnou operaci, po které se dva týdny nesměla hýbat. Dodnes bohužel není schopna samostatně chodit a rehabilituje se speciálním přístrojem, který posiluje svaly. Tato léčba je však velmi nákladná, proto pro ni Evina kamarádka uspořádala sbírku, díky které by chtěla vybrat v přepočtu přes milión korun. Herečka totiž už utratila všechny své úspory a bohužel vzhledem ke svému stavu není schopna pracovat.

„Vždycky jsem měla pocit, že musím být soběstačná. Ale tohle mě naučilo, že se zraněními a nemocemi to není vždy možné. Učí vás to pokoře a vděku za lidi, kteří se o vás starají, chápou a pomáhají jakýmkoli způsobem. Moc si jich vážím a miluji svou rodinu a přátele,“ ukončila vyprávění o svém trápení Vendulka utěšitelka. My budeme doufat, že se peníze podaří vybrat a Eva bude zase brzy fit a ve formě.