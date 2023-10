Holubová se pochlubila dcerou Karolínou, sama zavzpomínala na vztah s maminkou

Eva Holubová má se svými dětmi krásný vztah a to zvlášť se svou dcerou Karolínou. Herečka na svém Instagramu popsala recept na harmonickou domácnost s dětmi a od fanoušků sklidila obdivné i pochvalné komentáře.

Eva Holubová se svou dcerou Karolínou velmi ráda tráví čas. Herečka se před pár dny pochlubila celou sérií společných snímků a popsala, jaký má s ní vztah.

"Holubice. Dcera a matka roku. Asi jsem s Karolínou nejvíc. Osobně, společensky, pracovně. Kdo si myslí, že se neumíme pohádat, prohrál by, ale většinou to klape a v tom podstatném jsme za jedno. Naše besedy nejsou založeny na dvougenerační konfrontaci matky a dcery, ale pohledu na svět a život v něm lidí, kteří žijí v naprosto odlišné době. A do toho naše historky i vaše všetečné otázky, které jsou vítané, neboť se nemáme zač skrývat," okomentovala Holubová vzpomínky na zážitky se svou dcerkou.

Sledující pak herečku zahrnuli pochvalnými komentáři a samozřejmě padaly dotazy, jak se jí podařilo vychovat Karolínu bez obvyklých konfliktů, které přichází zejména v období puberty.

Máme stejný humor

"Děkuji za vaše reakce, veřejné, ale i ty, co píšete do zprávy, protože jsou bolavé. A ptáte se, jak se to stane, že jsme si s dcerou tak blízké. Já nemám žádný recept. Asi je to zázrak," napsala Eva Holubová a přidala další fotky s dcerou.

Dobré vztahy v rodině prý herečka odkoukala od své maminky, k níž měla velmi blízko. "Já jsem si byla blízká s maminkou, ale nestačily jsme to naplnit. Někdy mám pocit, že mi poslala Káju. Máma nikdy nedělala rozdíl ve vážnosti mezi rodičem a dítětem. Viděla, jak se moji spolužáci svých rodičů bojí, jak jim lžou, často ze strachu. To u nás nebylo. Mohla jsem říct cokoliv, někdy jsem dostala vyhubováno, někdy i po hubě, ale řešily jsme průsery spolu. V žádné případě se nelhalo. Nevím, co by se stalo, asi bych už nezískala důvěru. Ta je důležitá," zavzpomínala umělkyně na své dětství. S Karolínou jsou si prý natolik blízké, že ve volné čase spolupracují na společných projektech, ve kterých figuruje i přítel Karolíny, Matěj Paprčiak.

"Máme s Kájou hodně podobné priority. V popředí stojí zájem o zvířata. S tím se narodila a je ještě intenzivnější, než u mě. Obě nesnášíme rasismus a tragédie, jako byl například holocaust nebo teď, co se děje ve světě. Máme stejný humor a oblíbila si i moje přátele. Já to asi nedokážu nijak rozklíčovat, prostě je nám spolu dobře, tak dobře, že společně s Matějem Paprčiakem děláme společné projekty a připravujeme další. Mnohému se učím od nich. Není to založeno na příbuznosti, přibrali jsme další mladé lidi. Ale jak napsal Kipling: Jsme jedné krve, ty a já," uzavřela Holubová.

Herečka si vztah s dcerou nemůže vynachválit