Eva Decastelo oslnila výstavním dekoltem. Uvažuji o zmenšení prsou, šokovala

Moderátorka Eva Decastelo na sociální síti ukázala snímky stahovacího spodního prádla, které jí vykouzlilo svůdné křivky a vosí pas. Pozornost jejích fanoušků se ale zaměřila zcela jiným směrem, a to k dekoltu. Bujné vnady má pohledná brunetka zcela přírodní a velmi často je její okolí obdivuje. Proto je poměrně překvapivé, že s touto svou předností není zcela spokojená a velmi často prý uvažuje o tom, že by si prsa nechala zmenšit.

Fotografie krajkového prádla s vysokým pasem, které dokáže vykouzlit svůdné křivky, ukázaly, že Eva Decastelo se rozhodně má čím pochlubit. “Takhle to mám vždycky, protože když přiberu, přiberou mi kromě břicha také prsa. Takže mám sice dekolt, ale pak potřebuji to stahovací prádlo. Vždycky je to něco za něco,” vysvětlila se smíchem pro Kafe.cz.

„I stahovací prádlo může být sexy – dala jsem vám video bez úprav, bez filtrů, bez photoshopu, ať vidíte, jak to může vypadat,“ stojí v příspěvku krásné moderátorky, kterým chtěla ostatní ženy podpořit a ukázat jim, že si mohou připadat krásně, i když zrovna se svou postavou nejsou stoprocentně spokojené.

“Normálně mám prsa dvojky, ale když přiberu, mám najednou čtyřky. Uvidíte za dva, tři měsíce, že až zhubnu, budu mít zase prsa menší,” dodala Eva Decastelo, která se jako jedna z mála českých celebrit může pochlubit tím, že její dekolt neprošel žádným zásahem plastického chirurga.

Uvažuji o zmenšení prsou

“To je pravda. A jestli jsem někdy o nějakém zákroku uvažovala, tak o zmenšení. Mně se totiž líbí holky, které mají malá prsa, třeba jedničky. Připadá mi to sexy, mohou chodit bez podprsenky, nosit tílečka a vypadá to dobře,” překvapila krásná tmavovláska, které její půvaby jistě závidí nejedna žena.

Co by tomu řeklo pánské publikum, jí nijak netrápí. “Chlapi si můžou myslet, co chtějí. Pro mě je důležité, abych se líbila tomu jednomu svému, zbytek mě netrápí,” řekla Eva Decastelo, která je nyní spokojená ve vztahu s fotografem Tomášem Třeštíkem.

“Zatím jsme spolu ale tuhle otázku nijak neřešili, takže jeho názor neznám,” uzavřela s úsměvem Eva Decastelo.