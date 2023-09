Eva Decastelo byla unesena: Její partner pro ni připravil překvapení

Když se moderátorka Eva Decastelo dala po rozvodu s manželem dohromady s fotografem Tomášem Třeštíkem, nikdo nevěřil, že bude mít vztah dlouhé trvání. Říkalo se, že fotograf nemá pořádně ukončené manželství se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou. Nakonec se ale ukázalo, že Evě a Tomášovi to neskutečně klape a na žádný rozchod to nevypadá ani náhodou.

Když začala před rokem randit moderátorka Eva Decastelo s fotografem Tomášem Třeštíkem, vypadalo to na krátký románek. Oba se totiž právě rozváděli a opouštěli dlouholeté vztahy, ve kterých figurují i děti. Nakonec je to ale úplně jinak a z krásného páru láska vysloveně stříká na všechny strany.

Není také divu. Vyšlo totiž najevo, že Tomáš byl do Evy zakoukaný už před mnoha lety, ale tenkrát jim to nevyšlo.

"Evu znám dvaadvacet let. Potkali jsme se kdysi na nějakém natáčení. Já jsem tam fotil a ona myslím dělala produkční. Kroužil jsem kolem ní, hrozně se mi líbila, ale nikdy by mě nenapadlo, že by si mě vůbec třeba všimla. Zpětně ale říká, že mě tam zaregistrovala. Ale tehdy tam byl i Matěj Ruppert z Monkey Business. Měl větší tah na branku a tehdy to zkrátka zprodukoval o trochu líp než já," přiznal Třeštík v rozhovoru pro iDnes.cz.

Třeštík byl do Decastelo zakoukaný už před lety

Od té doby se sice stýkali pracovně, ale až do loňského roku mezi nimi nic nebylo. Nyní jsou sice spolu už rok, ale na společné bydlení to nevypadá. Přece jen mají každý dvě děti ve střídavé péči, a i když si spolu všichni velmi rozumí, nechtějí nic uspěchat.

„Nebydlíme spolu. Každý máme svou rodinu, své děti, takže se jen navštěvujeme, když nám to zrovna vyjde,“ svěřila se Eva Blesku.

Pár si tudíž společný čas užívá a umí si ho náležitě zpestřit. Tomáš nedávno pro Evu připravil milý únos.

„Nedávno mě Tomáš unesl do Vídně, kde jsem v životě nebyla. Byli jsme v Pratru, různě na výstavách, bylo to moc hezký,“ prozradila dále Eva.

Na společné děti a bydlení to zatím nevypadá

Po společných dětech také prý netouží, prý jich mají víc než dost.

"Nechci mluvit za Evu, ale já mám pocit, že mám dětí tak akorát a sám jsem hlavně takové velké dítě. Takže Eva má teď o dítě navíc a myslím, že i ona toho má takhle až dost," smál se dále v rozhovoru slavný fotograf.

Oba mají také velkou výhodu v tom, že vychází skvěle se svými bývalými partnery a neplivou na sebe špínu. A i když se občas Evin bývalý manžel René Decastelo nesouhlasně ozve ohledně sexy fotek své bývalé ženy, které přidává na sociální sítě, tak mezi nimi žádná zlá krev nepanuje. Všichni si vychází vstříc a myslí hlavně na štěstí svých dětí.