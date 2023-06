Eva Decastelo a léto bez lásky: S Tomášem společné plány nemáme, přiznala

Moderátorka a herečka Eva Decastelo je stále šťastná po boku partnera Tomáše Třeštíka, se kterým našla znovu štěstí poté, co se před rokem rozpadlo její manželství se scénáristou René Decastelem. Bohužel pro ni však v létě může na romantiku ve dvou nejspíš zapomenout, její milý bude totiž mít na práci něco docela jiného.

“Bohužel s Tomášem žádné společné plány na léto nemáme. Je to z toho důvodu, že Tomáš přes léto dodělává dva kalendáře, takže bude asi hlavně fotit. A já hodně budu hrát na letní scéně. Takže společnou dovolenou nechystáme,” vysvětlila Eva Decastelo pro Kafe.cz.

Na otázku, zda se na dovolenou vydá alespoň se svými dětmi, odpověděla brunetka vyhýbavě. “Co se dovolené s dětmi týká, tak jsme se s manželem domluvili, že děti nejsou součást showbyznysu, protože chceme nechat na nich, jestli se jednou rozhodnou, že toho chtějí být součástí,” uvedla pro Kafe.cz.

Podle toho, co pro server Super.cz uvedl její zatím ještě manžel René Decastelo, to však působí, že ve skutečnosti je to možná trochu jinak. V rozhovoru totiž reagoval na nenápadnou poznámku Evy Decastelo, že pro jejich společné děti chystá fantastické prázdniny. Těch se budou účastnit také potomci jeho nové přítelkyně Evy Jung Kornyové , která je dokonce čtyřnásobnou maminkou.

Fantastické prázdniny bez dohledu maminky

“Ohledně "fantastických" prázdnin můžu jen říct, že na začátku léta poletíme k moři, děti se samozřejmě těší, protože spolu po víc než roce fungují jako parta. Hned potom ti starší spolu odjedou na tři týdny na tábor. Před návratem do školy je ještě čekají sportovní soustředění. A nejspíš ještě něco vymyslíme, aby neseděly u počítačů,” vyjmenoval s úsměvem vzorný tatínek.

Jak již tento výčet napovídá, Zuzanka a Michael Decastelo budou tři týdny na táboře, minimálně týden u moře a další týden na soustředění. Z toho vyplývá, že bez maminky, zato s nevlastními sourozenci, stráví minimálně pět týdnů z letních prázdnin a je pravděpodobné, že to bude ještě delší doba. Dospívající potomci Evy Decastelo tak očividně dorůstají do věku, kdy raději tráví čas mimo domov. Není proto divu, že se o tom moderátorce špatně mluví - okamžik, kdy se z dětí pomalu stávají mladí dospělí, není pro žádnou maminku lehké období.