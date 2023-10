Eva Decastelo vzpomíná na Big Brother: Dobrodružství za průhlednými zrcadly

Poté, co televize Nova ohlásila, že se po letech na obrazovky vrátí populární reality show Big Brother, se pochopitelně dočkala nadšení všech, kdo legendární pořad, který odstartoval zcela novou éru v historii české televizní zábavy, měli rádi. Těší se také moderátorka Eva Decastelo, která se díky této show proslavila. Pro Kafe.cz prozradila, jak na natáčení vzpomíná.

“Já mám z toho samozřejmě obrovskou radost, protože Big Brother a Ulice, to byly moje mediální začátky, a tak se na to těším a jsem zvědavá, jak se s tím tvůrci popasují, jak bude vypadat vila a podobně. Reality show obecně mám moc ráda, čistím si u nich hlavu, takže to je něco pro mě,” sdělila nadšeně moderátorka, která byla součástí týmu moderátorů Big Brothera, a to ještě pod dívčím příjmením Aichmajerová.

“S dalšími moderátory a členy týmu jsme dodnes skvělí kamarádi, Lejla Abbasová, která také moderovala, mi dokonce byla za svědka na svatbě. Takže na Big Brothera můžeme vzpomínat opravdu jen a jen v dobrém,” uvedla Eva Decastelo.

Plížili jsme se chodbami vily

“Vzpomínám si, že když se natáčelo, někdy jsme se šli do vily podívat. Museli jsme být úplně potichu, vypnout telefony a vzít si tmavé oblečení, abychom náhodou za těmi polopropustnými zrcadly nebyli vidět. Plížili jsme se tam a dívali se, jak tam ti soutěžící žijí a bylo to velké dobrodružství,” zavzpomínala sympatická moderátorka a herečka na doby, kdy první českou reality show moderovala.

Natáčení začne v listopadu a za pomoci 58 kamer bude probíhat 24 hodin denně, a to všechny dny v týdnu. Každý den se diváci mohou těšit na epizodu. Výjimkou bude sobota, kdy se bude vysílat napínavější přímý přenos. Během toho budou moci diváci za pomoci speciální aplikace rozhodnout o tom, kdo vilu opustí.

Bohužel pro soutěžící se od minulého uvedení čtyřikrát zmenšila výše odměny - vítěz si tak odveze pouze 100 000 euro, což odpovídá zhruba dvěma a půl milionům korun. O ty se utká dvanáct soutěžících, o jejichž vyřazování ze hry budou svými hlasy rozhodovat diváci. V případě porušení pravidel může Big Brother neukázněného soutěžícího vyloučit a každý též může o své vůli odejít. V takovém případě se ale už nesmí nikdy vrátit.