Burešová a Forejt krizi opravdu nemají: Láskyplný vzkaz vám vžene slzy do očí

Málokterý pár českého showbyznysu působí tak moc zamilovaně jako Eva Burešová a Přemek Forejt. Dvojice se spolu odstěhovala do domku za Prahou, kde společně vychovávají tři malé děti a užívají si klidu v teple rodinného krbu. Jejich vztah trvá už tři roky a sympatická umělkyně si svého partnera nemůže vynachválit.

V poslední době se překvapivě spekulovalo o tom, že dvojice prochází krizí. Důvod byl prostý, zpěvačka a herečka na sociálních sítích sdílela méně společných fotografií. V současnosti sice platí, že co není na internetu, jako by nebylo, mladého páru se to ale naštěstí vůbec netýká.

“Tak jsme se dneska s tím mým Přemečkem šli projít po nákupech a viděli jsme obrovskou titulku nějaké neplechy kde psali, že je rozchod na spadnutí. Tak hlásíme, že jsme stále tady, stále spolu a stále zamilovaní jak jen lidi, kterým se blíží tříleté výročí můžou být,” vtipně okomentovala spekulace Eva Burešová před pár dny.

K příležitosti výročí pak sdílela velmi zamilovaný příspěvek, který jen poukázal na to, že láska jim dvěma stále kvete. Žádné pompézní oslavy však neprobíhají. Své tříleté výročí slaví komorně v restauraci stejně jako jakýkoliv jiný pár. Na hvězdné manýry se tak v tomto případě skutečně nehraje.

Dvojice se dala dohromady během natáčení show Tvoje tvář má známý hlas, kde mezi nimi přeskočila ona pověstná jiskra. Bylo to pódium ve stejném pořadu, kde později svým fanouškům oznámili, že očekávají prvního společného potomka. Chlapeček, který dostal jméno Tristan Willam, v létě oslavil první narozeniny.

Kromě něj vychovávají ve střídavé péči také Stellu, kterou má Přemek Forejt z předchozího vztahu, a také Nathaniela, který momentálně chodí do první třídy. Jeho otec, hudebník Michael Krásný, se s Evou Burešovou rozešel krátce po tom, co jejich společný syn přišel na svět.

Právě kvůli dětem Evu Burešovou nejvíce mrzí, když se v médiích dočte o neexistující vztahové krizi. “No co vám budu povídat, ještě že ten náš citlivý Náťa neumí číst, asi by ho to mohlo mrzet,” svěřila se na sociální síti Eva Burešová.