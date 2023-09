Nový společný snímek budí emoce: Eva Burešová ukázala tvář syna Tristana

Dlouhou dobu nikdo z fanoušků herečky a zpěvačky Evy Burešové netušil, jak vypadá její mladší syn Tristan William, který nedávno oslavil první narozeniny. Půvabná brunetka totiž úzkostlivě dbala na to, aby nikdo nezahlédl jeho tvář, a tak se na jejích sociálních sítích objevoval pouze starší syn Nathaniel. Nyní se to ale změnilo, a tak se mohli její fanoušci potěšit pohledem na roztomilého chlapce.

Malého Tristánka má Eva Burešová se svým partnerem, šéfkuchařem Přemkem Forejtem, který se proslavil v soutěži MasterChef jako porotce. Z předchozích vztahů mají každý po jednom dítěti - ona syna Nathaniela, jehož tatínkem je hudebník Michael Krásný, on dceru Stellu.

Až doposud ale veřejnosti ukazovala pouze staršího ze synů, který 1. září nastoupil do první třídy. Důvod je vlastně úplně jednoduchý a každý, kdo ví, jak funguje svět showbyznysu, ho patrně pochopí.

“Přišel mi dotaz, proč toho nejmladšího rytíře už neukážeme. Odpověď je vlastně jednoduchá. To víte, že bych vám ho ráda ukázala. Ale je to to jediné tajemství, které nikdo nemůže vyzradit za nás a tak si ho ještě nějakou dobu necháme,” vysvětlila zpěvačka před časem.

Nyní ale nazrál čas a pár se odhodlal k tomu, aby chlapečka konečně ukázal veřejnosti. Na rozdíl od svého staršího brášky má malý Tristánek modré oči a možná tak někoho napadne, že se nejspíš podobá spíše tatínkovi.

Fotografii, kterou Eva Burešová umístila na sociální sít Instagram, pořídil chlapeček pomocí maminčina mobilního telefonu sám, a jak píše řada lidí v komentářích, velice se mu povedla.

Zveřejnění fotografie ovšem není jediná změna, která se v jejich rodině v poslední době udála. Starší Nathánek se totiž k příležitosti nástupu do školy nechal poprvé ostříhat. Jak přiznala jeho maminka, moc se mu sice nechtělo, nakonec to ale zvládl na jedničku.