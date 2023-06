Eva Burešová: Po prázdninách nám začne učení, Nathánek jde do první třídy

Léto plánuje jedna z nejpopulárnějších českých hereček Eva Burešová prožít především v rodinném kruhu. S partnerem Přemkem Forejtem a jejich třemi dětmi tak vyrazí na dovolenou. Po prázdninách pak jejich rodinu čeká velká změna - malý Nathánek totiž nastupuje do první třídy.

Sympatická brunetka, která je nadaná herečka i zpěvačka, jde v poslední době z role do role. Není proto překvapivé, že ji redakce Kafe.cz zastihla zrovna před zrcadlem v maskérně. Chvilku si na krátký rozhovor ale přece jen našla.

“O prázdninách té práce bude méně. Jedeme s kapelou na dva festivaly, ale jinak budu hlavně s dětmi. Máme rok nový domeček, a tak budeme především doma spolu, protože si to chceme všichni pořádně užít,” vysvětlila Eva Burešová pro Kafe.cz.

“Kromě toho pojedeme se všemi třemi dětmi na dovolenou. Už jsme u moře nebyli hrozně dlouho a myslím, že si to všichni zasloužíme,” prozradila s úsměvem herečka. S šéfkuchařem Přemkem Forejtem mají společného syna Tristana, z předchozích vztahů si navíc každý přivedl po jednom dítěti. Eva Burešová má ještě syna Nathaniela, zatímco její partner dceru Stellu.

Pro mě je Nathánek pořád malý chlapeček

Až léto skončí, čeká zpěvačku jedna podstatná změna. Jejího staršího syna totiž čeká nástup do školy. “Chtěla bych, abychom ještě byli hodně spolu, než nám to v září začne, všechny ty povinnosti, učení a podobně. Je to hrozně zvláštní pocit, protože pro mě je Nathánek pořád malý chlapeček a on je přitom už docela velký a bude chodit do školy,” svěřila se se svými mateřskými pocity Eva Burešová.

Rodina je pro Evu Burešovou skutečně velmi důležitá. Trávit čas s dětmi pro ni je prakticky splněný sen a nijak se netají tím, že by jí nevadilo, kdyby jich do budoucna měla více. “Kdyby se to stalo, určitě bych to nevnímala jako žádnou překážku. Mít děti je opravdu požehnání a kdybych je neměla, tak vlastně vůbec nevím, co bych dělala. Je to to nejlepší, co se mi v životě mohlo stát,” řekla pro Kafe.cz.