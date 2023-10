Budoucnost Evy Burešové: Oblíbená herečka se vidí se zbraní v ruce

Populární herečka Eva Burešová jde posledních pět let z role do role a téměř se nezastavila. Aktuálně natáčí oblíbený seriál ZOO a povídá se, že si pro ni televize Prima již připravuje další roli. Pro Kafe.cz se sympatická tmavovláska vyjádřila ke své herecké budoucnosti a prozradila, jakou roli by si jednou ráda vyzkoušela.

Podle serveru Aha! se nová role na míru Evě Burešové již připravuje. “Seriál ZOO není nekonečný a Prima by o Evu Burešovou nerada přišla. Už teď pro ni připravují nový projekt. Stojí to na ní. Už ji oslovili, ale Eva se ještě nevyjádřila,” uvedl zdroj. Podle vyjádření samotné herečky ale nic není tak jisté, jak to na první pohled vypadá.

“Já jsem si o tom dnes také přečetla v novinách, ale problém je, že o tom vůbec nic nevím. Nyní natáčím ZOO a ta se bude točit, co vím, ještě tak rok určitě. Takže ani moc nevím, kdy bych to stihla,” uvedla pro Kafe.cz Eva Burešová.

Že její možná příští role bude něco docela jiného, než jsou u ní diváci dosud zvyklí, je ale velmi pravděpodobné. Ona sama by totiž o změnu velmi stála. “V poslední době jsem hrála v ZOO, Slunečné a Modrém kódu. Všechny postavy, které jsem ztvárnila, byly docela silné ženy, které řešily například finance nebo mateřství. Tak by se mi líbilo, kdybych si mohla vyzkoušet něco jiného,” potvrdila talentovaná umělkyně.

Vidím se se zbraní v ruce

“Nedávno jsem byla poprvé v životě na střelnici, tak jsem si říkala, že by se mi vlastně líbilo, zahrát si něco se zbraní v ruce. Asi ne přímo policistku, ale třeba nějakého magora. V kriminálce jsem zatím hrála pouze oběť, a tak jsem si pistoli neužila,” sdělila s úsměvem Eva Burešová.

Pro někoho možná překvapivě ani příliš netouží po tom, být neustále v centru dění. “Někdy bych si také chtěla vyzkoušet nějakou vedlejší postavu, která se objeví jen občas, pobaví diváky a zase zmizí. Třeba nějakou divnou ženu, která žije u lesa a sbírá bylinky. To totiž vlastně docela odpovídá mému současnému životu,” zavtipkovala herečka v souvislosti s tím, že se s partnerem Přemkem Forejtem a jejich dětmi před časem přestěhovali na venkov.