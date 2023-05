Mít děti je požehnání, jsou to nejlepší, co se mi stalo, říká Eva Burešová

Jedna z nejnadanějších českých zpěvaček Eva Burešová se v poměrně krátké době stala několikanásobnou maminkou. K prvnímu synovi Nathanielovi jí totiž loni v srpnu přibyl ještě mladší Tristan, kterého má s partnerem Přemkem Forejtem. Do rodiny přijala také jeho dceru z prvního vztahu Stellu, a tak je v jejich domácnosti velmi živo.

S šéfkuchařem Přemkem Forejtem se Eva Burešová seznámila během natáčení show Tvoje tvář má známý hlas v roce 2021. Nějakou dobu se snažili nechat si svůj vztah jen pro sebe, příliš dlouho jim ale tajemství nevydrželo. Jejich láska poté nabrala velmi rychlý spád, když se ji rozhodli posunout na vyšší úroveň společným miminkem.

Malý Tristan William přišel na svět v srpnu loňského roku a stal se tak již třetím dítětem sympatické dvojice, která si loni společně pořídila bydlení za Prahou, kde si užívají klidného venkovského života.

“Nepřijde mi, že by byl takový rozdíl, když jsem měla jedno dítě a nyní mám vlastně tři, protože můj dům byl vždy plný lidí, ať už to byli přátelé nebo děti sousedů, takže jsem na to zvyklá a mám to takhle ráda,” vysvětlila pro Kafe.cz herečka, jak se se svou rolí několikanásobné maminky sžila.

Nathánek mladšího brášku zbožňuje a rád si s ním hraje

Spokojené jsou také všechny tři děti páru, které se podle Evy Burešové spřátelily a jsou si velice blízké. “Nathánka a Stellu jsme seznámili až po čase. Napřed jsme se seznamovali s Přemkem a teprve až když jsme si byli jistí, že nám to funguje, seznámili jsme také děti. Rozumí si od první chvíle a mají se moc rádi,” prozradila detaily ze svého rodinného života sympatická umělkyně pro Kafe.cz.

Kromě toho se oba dva dobře popasovali také s rolí starších sourozenců, což je věc, které se obává řada rodičů. “Nathánek rád s Tristanem pomáhá a úplně ho zbožňuje. Hraje si s ním a dokonce se s ním zkouší i prát, zkrátka takové věci, které by ve svém věku ještě úplně dělat neměl,” uvedla s úsměvem Eva Burešová a dodala, že jako velká sestra si mladšího brášku užívá také Stella.

Eva Burešová se nikdy netajila tím, že je jejím snem mít velkou rodinu. Proto není překvapením, že by jí nevadilo, kdyby se počet jejích potomků v budoucnu ještě rozrostl. “Kdyby se to stalo, určitě bych to nevnímala jako žádnou překážku. Mít děti je opravdu požehnání a kdybych je neměla, tak vlastně vůbec nevím, co bych dělala. Je to to nejlepší, co se mi v životě mohlo stát,” vyznala se krásná zpěvačka z mateřských citů.