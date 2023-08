Stud stranou: Besky a Burešová provokují v sexy outfitech! Která vyhrává?

I když jsou české a slovenské ženy v oblékání mnohdy ještě velmi konzervativní, najdou se takové, které se toho nebojí. Mezi ty patří například zpěvačka a herečka Eva Burešová nebo vítězka MasterChefa Besky. Obě dvě zmíněné dámy na sebe svým outfitem umí perfektně upozornit.

Fotkami v odvážných topíkách a titěrných plavkách zásobuje své fanoušky z Itálie Veronika Danišová alias Besky. Ta po boku nového partnera herce Adama Vaculy jen září. Plnými doušky si užívá dovolenou i Eva Burešová, pro tu si připravil překvapení v podobě výletu její přítel Přemek Forejt.

Výstřední kousky

Není se čemu divit, že si Besky užívá všech možných fashion trendů. Ne vždy si mohla nošení titěrných plavek nebo krátkých topíků dovolit. Během kuchařské soutěže MasterChef Česko přibrala čtrnáct kilogramů. Letos se opět dostala do formy a chlubí se tak oblými boky a vosím pasem, přesně jako světoznámé krásky Kardashianky. Osobitý styl Besky uhranul i jejího současného partnera herce Adama Vaculu. Ten se temperamentní černovláskou chlubí na svých sociálních sítích. Pár dostává od fanoušků jednu pochvalu za druhou. „Asi opravdu nejkrásnější pár. Oba tak přirozeně hezcí a sympaťáci. Vaše děti budou mít jednou genofond že až,“ připsala k jejich snímkům z dovolené jedna z komentujících.

Oblečená-neoblečená

Velmi osobitý styl má i zpěvačka a herečka Eva Burešová. Ta nyní ukázala, že se neztratí ani v Americe. V New Yorku oslavila své třicáté narozeniny v opravdu velkém stylu. Na své kulatiny vyrazila do ruchu velkoměsta v průhledném topíku z kterého jí koukaly bradavky. Dvojnásobná maminka se do Ameriky vydala kvůli koncertu zpěvačky Beyoncé.

Fotkou z Times Square na Manhattanu dostala půvabná brunetka do kolen nejednoho svého fanouška. Ikdyž na českém Instagramu způsobila pořádné pozdvižení, v Americe jí outfit všichni chválili. „Potkali jsme spoustu úžasných a milých lidí. Všichni se usmívají a několikrát za den mi cizí lidé pochválí outfit. Většinou mám odhalené bříško nebo zadek a dokonce mi jednou byla vidět i prsa. Zbláznilo se z toho jen pár z vás na Instagramu. Protože ostatní žijou v roce 2023 a venku z jeskyně. Nebojte. Až přijedu, zase budu nosit rolák, šátek na hlavě a celotělové pokrývky,“ dodala s humorem.