Burešová o svém zdraví po porodu: Zprvu nevýrazný problém může skončit operací

Rok po porodu sklízí sympatická zpěvačka a herečka Eva Burešová samou chválu na to, jak rychle se dokázala dostat opět do formy. I když ji samotnou pochvaly těší, nesdílí názor, že již nemá co zlepšovat. Na své kondici ale nepracuje ani tak kvůli kráse, ale především pro zdraví. Stejně jako celou řadu dalších maminek ji totiž trápí rozestup břišních svalů, který může mít neblahý vliv na celkový stav těla.

“Rok po porodu už by bylo asi trapné, když bych se na to, jak vypadám, úplně vykašlala. Ono by to ale asi ani nešlo, protože jsem během toho roku chystala turné, zkoušela muzikál a u toho pořád tančila a navíc jsou moje děti docela hyperaktivní. V pohybu jsem tedy hodně,” řekla Eva Burešová pro Kafe.cz hned na úvod.

“Je také pravda, že jsem navštívila kondičního trenéra, ale abych k němu chodila pravidelně, na to bohužel není čas, a tak mi poradil cviky na střed těla, které mohu cvičit sama. Dost často ale na cvičení není energie, ale ani chuť. Jak asi potvrdí každá maminka, když už mám volných deset minut, mám spoustu jiných věcí, které bych chtěla dělat, než je zrovna cvičení,” prozradila krásná brunetka s úsměvem.

“Musím se tomu ale věnovat, a to právě kvůli diastáze, kterou má hodně žen po porodu. Bolí mě z toho záda a i do budoucna by to mohlo dělat problémy. Kolikrát to může skončit dokonce operací. U prvního syna jsem vůbec nevěděla, že je to můj problém, až když mě na to jedna paní upozornila, zjistila jsem, že se mě to týká,” vysvětlila pohledná umělkyně své hlavní motivace ke cvičení.

Po jídle jako v 5. měsíci těhotenství

“Na fotografiích to samozřejmě vypadá, že mám pevné a ploché břicho, ale je to jednak o tom, jak se žena na focení našteluje, jednak to záleží také na jídelníčku. Když se třeba víc napiju, hned vypadám jako v pátém měsíci,” uvedla Eva Burešová pro Kafe.cz.

Momentálně prožívá zpěvačka skutečně spokojené období. Úspěšně uzavřela velké turné, během kterého se věnovala také charitativní činnosti, a velmi ji potěšilo, že se jí na dobročinné účely podařilo vybrat a darovat milion korun.

“Udělala jsem merch, protože o něj fanoušci stáli. Dřív se mi do toho moc nechtělo, protože aby chodili lidé s mým obličejem na tričku, mi připadalo trochu trapné. Ale mělo to úspěch, a tak jsme mohli pro deset rodin, jejichž příběhy nás oslovily, vybrat tak velkou částku. Byly tam samoživitelky a samoživitelé nebo třeba rodiny těžce nemocných dětí,” vysvětlila Eva Burešová, které se podobně nelehké osudy velmi dotýkají.

“To nejdůležitější, co máme, jsou opravdu zdravé děti. Pro rodiny je vážná nemoc velký nápor a často to ani neustojí a rozpadnou se,” svěřila se pro Kafe.cz se svými pocity.