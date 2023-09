Adamczyková už ve StarDance mohla bojovat kdysi, proč se rozhodla až nyní?

Olympionička Eva Adamczyková bude v nejpopulárnější show České televize soutěžit proti svému manželovi, herci Marku Adamczykovi. Taková situace se v historii soutěže dosud nestala, a tak jsou jistě všichni fanoušci zvědaví, jak se dvojice s možnou rivalitou popasuje. Zvlášť když je více než jasné, že zvítězit může pouze jeden z nich. Královna sjezdovky, jejíž doménou je snowboard, nyní prozradila, jak se na změnu disciplíny těší.

Zatímco ze zimní olympiády v Soči v roce 2014 si již medaili odvezla, zda si dojde pro vítězství i ve StarDance, se teprve ukáže. Jak Eva Adamczyková prozradila, co se týká společenských tanců, jedná se pro ni o premiéru.

“Jako dítě jsem sice tancovala, ale ne standardní tance, ale spíš nějaké disco u nás ve Vrchlabí a podobně. Ten rytmus tam ale je,” prozradila v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

“Tanec mě vždycky hrozně bavil, ale pak přišel snowboard a přišlo mi, že zase tak dobře netancuji, abych se tomu víc věnovala. Je to nějaká výzva, jestli se za ty dva měsíce zvládnu něco naučit. A mám ráda nové věci,” prozradila s tím, že se na soutěžení na tanečním parketu již velice těší.

Jejím parťákem se po čas soutěže stal tanečník Jakub Mazůch, který se jí během společných tréninků pokusí předat co nejvíce dovedností, které ze sportovkyně mohou udělat královnu tanečního parketu. Pro Evu Adamczykovou to bude náročné období, protože kromě tanečních tréninků se stále bude muset věnovat i těm, které mívá jako snowboardistka.

“Dopoledne budu mít suchou přípravu na snowboard a odpoledne StarDance. Uvidíme, jak to bude, až začnou přenosy, ale většinou když jsem do tréninku zařadila něco nového, ať už to byla atletika nebo ježdění na kole, tak mi to přineslo benefity na snowboardu. Jsem zvědavá, jestli se ukáže, že mi ten tanec s něčím pomohl,” vysvětlila sympatická sportovkyně s tím, že doufá, že pokud se nebude přepínat a bude dostatečně jíst, zvládne to bez většího vyčerpání.

Dřív bych tancovat ve StarDance nemohla

“Na dvoufázové tréninky jsem zvyklá, i když to většinou netrvá dva měsíce, tak uvidím a kdyžtak to přizpůsobím,” dodala odhodlaně Eva Adamczyková, která přiznala, že kvůli StarDance bude dokonce v sezóně muset oželet některé závody ve snowboardcrossu.

“Já jsem jednou do StarDance už oslovená byla, po olympiádě v Soči. Chtěla jsem to zkusit, ale nebylo to možné kvůli sportu. S trenérem jsme se domluvili, že je to nesmysl. Teď ale nemám žádné vrcholné závody a zároveň se mi povedla minulá sezona, takže si říkám, že si to zasloužím a dám si to jako takovou odměnu. Přijdu myslím maximálně o dva závody, takže to nebude tak hrozné,” uzavřela Eva Adamczyková s úsměvem.