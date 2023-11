Redakce 21. 10. 2019 clock 3 minuty gallery

Seriál Most způsobil mezi diváky pořádný rozruch. Reakce byly ale převážně kladné. Hlavní úlohu v něm měl Pavel přeoperovaný na Dášu. Tu si zahrála Erika Stárková, jenž byla po čas vysílání opravdovou hvězdou. Od skončení o ní ale nikdo nic neví.

Ano, sejde z očí, sejde z mysli. Tak to v případě Eriky Stárkové opravdu je. Na začátku roku zářila v seriálu Most, ale v současné době o ní není ani vidu, ani slechu. Stárková se ale umělecké činnosti věnuje pořád, jen mimo kamery. Kde ji můžete vidět?

V současné době Erika Hraje v představeních jako Žítkovské bohyně či Lazarus a vystupuje s kapelou Bill Candy. Spatřit ji můžete i v Divadle pod Palmovkou, v Divadlo letí či v Činoherním studiu Ústí nad Labem. O práci rozhodně nemá nouzi a sama nedávno přiznala, že ji neživí zdaleka jen herectví.

„Byla jsem i pokojská, zpívala jsem na ulici. Prošla jsem různýma pracema. O to více si pak vážíte umění, protože dělat, to co vás baví, je úžasný,“ prozradila v Show Jana Krause. Erika si ale vydělává i spoustou jiných činností.

Erika se neživí jen herectvím

„Já jsem se herectvím neuživila, tak jsem hlídala děti. Všeobecně se potkávám s tím, že děti chtějí pustit pohádku na mobilu. Snažím se s nimi dělat jiné činnosti, ale jsou chvíle, kdy si říkám, že děkuju za ten mobil,“ dodala a prozradila, že kladný vztah má i k životnímu prostředí.

„Nedávno jsem podporovala Greenpeace. Třídím odpad.“ O jejím soukromém životě se toho ví málo, ale něco přece.

Přítele má, ale úspěšně ho tají

Když má čas, ráda chodí do přírody, sportovat nebo do sauny. Přítele má, ale ukazovat ho příliš nechce. Je také hudebník a hraje na basu. Oporou jí je její sestra Lenka. Spousta lidí si myslí, že Lenka a Erika jsou jednovaječná dvojčata, jelikož vypadají stejně. Ve skutečnosti je Lenka, která žije s hercem Václavem Neužilem, starší. V minulosti měla Erika velké zdravotní potíže.

„Nejdrsnější zvrat jsem prožila před třemi lety. Těžce jsem onemocněla se štítnou žlázou a rok se dávala dohromady. Přišla jsem i o hlas, což je pro herce stresující. Takže jsem se musela zastavit, bylo to období meditace a transformace. Moc mi pomohla rodina, hlavně sestra Lenka a její muž, u nichž na Vinohradech jsem tehdy bydlela. Vzali si mě pod křídla,“ svěřila se.

Teď se ale těší dobrému zdraví a vystupuje v nejrůznějších představeních. Největší úspěch však stejně zažila se seriálem Most.

Osmidílný komediální seriál Most si vzal na přetřes témata jako xenofobie, rasismus či transsexualita. Hlavní roli si v něm zahrála právě Stárková, která hrála muže předělaného na ženu. Jedná se o jeden z mála českých seriálů, kterému díl od dílu rostla sledovanost. Poslední epizodu mohli diváci sledovat přímo z hospody Severka, kde se velká část děje odehrává.