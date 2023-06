Bývalá hvězda Pobřežní hlídky překvapila rozsáhlými tetováními rukou

Americká herečka Erika Eleniak, která nejvíce proslula svou rolí v Pobřežní hlídce, si pořídila tetování přes celé ruce.

Erika Eleniak se ze zábavního průmyslu stáhla, takže jakékoli její fotografie z poslední doby jsou spíše vzácností. Výjimkou byly snímky z její nedávné procházky se psem, kterou reportovaly stránky pagesix.com. Na fotkách bývalá herečka ukázala zřídka vídané tetování přes celé ruce.

Každý se tak mohl pokochat pohledem na nové tělesné ozdoby Eriky Eleniak. Na jejích rukou je toho dost k vidění. Na jedné ruce má lebku zdobenou trnovou korunou, vlka, pavučiny nebo zajímavý obrázek orla s čarodějnickým kloboukem. Na druhé paži je podmanivě zobrazen motýl monarcha, rozkvetlé květiny a další věci. Stručně: radost pohledět.

Záliba v tetování je přinejmenším překvapivý vývoj herečky, která se v Pobřežní hlídce stala nástupkyní Pamely Andersonové. Patřila k největším sex symbolům seriálu, v němž ztvárnila postavu Shauni McClainové. Po konci Pobřežní hlídky se dokonce jako jedna z mála prosadila i u filmu – nezapomenutelná je především její role v akčním trháku Přepadení v Pacifiku, kde si zahrála po boku Stevena Seagala. Málokdo také ví, že už jako dítě se objevila ve filmu E.T. mimozemšťan.

Erika se v posledních letech drží spíše stranou veřejného zájmu. Aktivní je jen občas na sociálních sítích. Naposledy včera své sledující na Instagramu obšťastnila dojemným videem, kde svým příznivcům se slzami v očích děkuje za podoru a vyzvala je, aby se věnovali péči o sebe.

Aktivní je i na Twitteru, kde se zase pro změnu nedávno ukázala ve společnosti svých kamarádek.

Thank yoooou, Besties! For a much needed time away in Arizona. I love you girls with all my heart.#besties pic.twitter.com/pjj72MzwVE