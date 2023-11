Hodně vztahů vzniklo přímo před kamerou a na filmové premiéře už byl vidět nový pár. To se v případě Emmy Watson a Toma Feltona rozhodně nestalo.

Dětské hvězdy

Harry Potter, ať knižní nebo filmové zpracování, utvářel fantazie celé jedné generace. Hlavní hrdinové rostli s dětmi a přesně kopírovali jejich život od školáků po teenagery. Není divu, že příběh ze světa kouzel má dodnes ohromnou základnu fanoušků, kteří hltají vše, co se kolem nich děje. Dnes už jsou všechny dětské hvězdy dospělé a vydaly se vlastní cestou. Zatímco zrzek Rupert Grint alias Ron Weasley se dál věnuje herectví nebo spolupráci s Edem Sheeranem, Daniel Radclife se zamiloval do divadla a Emma Watson do módy, myšlenky feminismu a dost možná i Toma Feltona, který si zahrál zrádného Draca Malfoye.

První láska

Právě kolem Emmy Watson a Toma Feltona se strhla lavina pozornosti, když se na sociálních sítích objevila fotka, kde se filmová Hermiona učí hrát na kytaru. I komentář aktérů je tajuplný - "učí se rychle". Lásce po letech nahrává i fakt, když se před lety Emma nechala slyšet, že byla do Toma platonicky zamilovaná. Jenže to byla ještě malé pískle, které se při natáčení zakoukalo do blonďatého rebela.

close info Profimedia zoom_in Draco Malfoy patřil mezi záporné postavy.

Tutovka

Vášnivý rybář a cestovatel a módní ikona, bojovnice za práva žen a fanynka anglické literatury - Dramione. Přesně tak pojmenovali fanoušci nový pár, o kterém není pochyb. Roztomilá smyčka z jejich filmových jmen dodává fotografii ještě romantičtější nádech.

Podruhé je rozdráždili dalším příspěvkem. Felton sedí na pláži a nápis na tričku "Ženy to umí lépe" odkazuje právě na aktivity Emmy. I iniciály, které k postu připsal, moc prostoru pro výmluvy nedávají. Od první klapky jsou si velmi blízcí, ale jen málokdo věří tomu, že jde stále jen o přátelské pouto. O to víc, nebrání-li ani jednomu vztah. Emma Watson byla naposledy vídána s byznysmenem Brandanem Wallacem a Tom Felton pustil k vodě svou filmovou manželku Jade Olivii.