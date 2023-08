Emma Smetana se nebojí experimentovat, proč by občas chtěla být mužem?

Moderátorka, zpěvačka a nově také herečka Emma Smetana sice patří mezi ty ženštější známé osobnosti a vzhledem k její vášni pro módu to vypadá, že je ve své kůži zcela spokojená, jsou ale chvíle, kdy by si prý nejraději pohlaví vyměnila. Pro Kafe.cz prozradila, které situace to jsou a proč.

V novém romantickém seriálu Eliška a Damián, který bude televize Prima vysílat již od září, si Emma Smetana střihla rovnou hlavní roli. Svým fanouškům prozradila, že se jedná v podstatě o moderní pohádku a hrdinové budou často cestovat časem. Nyní prozradila, jestli by si něco takového chtěla vyzkoušet i doopravdy, pokud by měla tu možnost.

“Já bych to klidně brala, super schopnost. Na prvním místě bych ale chtěla třeba létat, na druhém bych si chtěla občas s někým vyměnit pohlaví a na třetím bych se klidně přesouvala v čase, kdyby to bylo zvratné,” prozradila sympatická umělkyně s úsměvem.

Touha být alespoň občas mužem možná někoho překvapí, zvlášť u mladé, pohledné a talentované ženy, jakou je Emma Smetana. Ona sama si ale myslí, že jsou chvíle, kdy je jí tohle všechno spíš na škodu, jak prozradila pro Kafe.cz.

Někdy bych chtěla být bílý heterosexuální pán

“Občas, když někde sedíš v pracovním kolektivu s nějakým bílým heterosexuálním pánem v pozici nadřízeného, tak tě mrzí, že nejsi bílý heterosexuální pán v jeho věku, aby tě bral jako partnera do debaty,” vysvětlila moderátorka, která se nijak netají tím, že kdysi odešla ze zpravodajství televize Nova poté, co měla neshody s vedením. Nakolik na to ovšem narážela, ví jen ona sama.

Seriál Eliška a Damián je romantický příběh s dobrým koncem. Diváci budou svědky tajuplného cestování časem. Hlavní postava Eliška, kterou hraje Emma Smetana, totiž žije v současnosti, ale Damián, kterého hraje Robert Urban, pochází z roku 1758. Díky kouzelnému elixíru začne Damián cestovat časem a čím dál tím častěji se bude setkávat s Eliškou. Mezi oběma vzniknou sympatie, ale čeká je na jejich cestě také řada těžkostí, které budou muset překonávat. První z dvanácti epizod plánuje televize Prima odvysílat již 2. září.