Žhavé natáčení: Emma Smetana a Robert Urban celý den nevylezli z postele

Zpěvačka a nyní i herečka Emma Smetana a Robert Urban momentálně září v primáckém seriálu Eliška a Damián, ve kterém ztvárnili ústřední dvojici. Tu čeká velká láska a také celá řada milostných scén. A Smetana a Urban nyní prozradili, jak se jim ony scény natáčely.

Seriál Eliška a Damián je sice na úplném začátku, Emma Smetana a Robert Urban, kteří ztvárnili ústřední dvojici, ale už nyní prozradili, co diváky čeká. Eliška a Damián se i přes počáteční rozkoly do sebe zamilují a coby láskou pohlcená dvojice se dočkají i několika milostných aktů. Natáčení takových scén ale pro Smetanu a Urbana nebylo vůbec jednoduché.

Celý den v posteli

V pořadu Show Jana Krause Smetana a Urban prozradili, že se diváci dočkají hned několika milostných scén. „Když diváci a divačky vydrží, tak na to dojde,” lákal publikum ke sledování Elišky a Damiána Urban. Kolik přesně scén ale diváci uvidí, ani sami představitelé nevěděli. „My jsme je všechny natočili za jeden den, takže se to slilo do jedné velké vzpomínky,” řekla Emma Smetana, která následně popsala i to, jak se během natáčení lechtivých scén cítila.

Zprvu bez problému

„Já jsem dostala takové ty skvělé nálepky na ta místa a pamatuju si, že to bylo dobré až do momentu, kdy se někdo ze štábu začal empaticky zajímat, jestli se cítím komfortně. Tak v tu chvíli mi došlo, že bych se tak asi cítit neměla,” vyprávěla Emma Smetana, pro kterou bylo zpočátku natáčení nesmírně snadné.

Emma Smetana a Robert Urban jsou velmi vděční za to, že spolu mohli hrát. Nejenže se na natáčení projektu nesmírně těšili, ale jsou také rádi, že se během něj navzájem poznali. Urban se skamarádil i s partnerem Emmy Smetana Jordanem Hajem a nyní s nimi tráví spoustu času. „Včera jsme třeba Robertovi vybírali nejkrásnější možný outfit na dnešek. My si tak radíme do života,” prozradila Emma Smetana.