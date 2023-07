Líbačka mezi muži, absolutní nahota a průhledné topy: Smetana a Haj provokují

Emma Smetana bezesporu patří k nejkrásnějším českým zpěvačkám. A sexy blondýnka si toho je moc dobře vědomá. Během horkých letních dnů vyráží ven jen v malých topech nebo rovnou v podprsence a dává tak na odiv své dokonalé tělo. A její fanoušci vřeští blahem.

Při pohledu na zpěvačku Emmu Smetana by asi jen málokoho napadlo, že porodila dvě děti. Kráska se totiž pyšní dokonalou postavou, kterou by jí mohla závidět i celá řada profesionálních modelek. Není divu, že kdykoliv se objeví na veřejnosti, nemůže z ní spustit oči nejen její partner Jordan Haj, ale také všichni ostatní. A to hlavně přes léto, kdy zpěvačka vyráží ven v dost odvážných modelech.

Jako sladká Barbie

Emma Smetana a její partner si pochopitelně nemohli nechat ujít slavnostní premiéru očekávaného amerického snímků Barbie, na kterou dorazili v tematických outfitech. A jak už je u Emmy zvykem, i tentokrát sáhla po modelu, který zakrýval pouze její hrudník. Díky tomu se mohli všichni pokochat jejími rýsujícími se břišními svaly.

Zpěvačka si v poslední době podobné kousky velmi oblíbila. A když už náhodou zatouží po změně, vezme si na sebe třeba jen podprsenku a sako. Před několika týdny ale s partnerem zašli podstatně dál. Zvěčnili se totiž zcela nazí.

Provokace ve Varech

Emma Smetana a Jordan Haj se zkrátka umí postarat o pořádné pozdvižení. Zatímco v loňském roce během trvání karlovarského filmového festivalu budil velké vášně snímek, na kterém se Jordan líbal se svým kamarádem Jakubem Strachem, letos se partneři rozhodli udělat pořádný humbuk sami. A sice když se nechali společně zcela nazí nafotit v posteli pro magazín Esquire. A jak je u této dvojice zvykem, i tyto snímky vyvolaly celou řadu pochvalných i negativních reakcí. Z kritiky si ale Emma Smetana a Jordan Haj už dlouhá léta rozhodně nic nedělají.