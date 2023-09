Erotika v seriálu Eliška a Damián: Emma Smetana řekla, kdy se necítila komfortně

Nový počin televize Prima, romantický seriál Eliška a Damián, vyvolává na české mediální scéně značné kontroverze. Internet se baví akčními scénami a navzdory očekávání, že půjde o trhák sezóny, je z novinky spíše propadák. Představitelé hlavních rolí, zpěvačka a moderátorka Emma Smetana a herec Robert Urban, si ale neberou kritiku příliš k srdci a natáčení je podle jejich slov velmi bavilo.

Pro půvabnou Emmu Smetanu se jedná o první hlavní roli, kterou si prakticky vysnila. Zahrát si princeznu si přála již od dětství, a tak na nabídku televize Prima s radostí kývla. “Splnil se mi sen a šli jsme do toho s tím, že si jdeme natočit hezkou, nenáročnou pohádku, na jakých jsme vyrůstali. Já vyrostla i na telenovelách typu Divoký anděl a lidi nejspíš čekali, že to bude něco jiného, ale my si tu radost nechceme nechat zkazit,” sdělila v rozhovoru s Janem Krausem, který si ústřední dvojici seriálu pozval do své show.

Vzhledem k tomu, že jejich postavy spolu prožívají romantický vztah, jsou fanoušci seriálu napjatí, zda uvidí také milostné scény. Na tuto otázku odpověděl Robert Urban. “Milostnou scénu jsme měli. Když diváci a divačky vydrží, tak na to dojde,” prozradil s úsměvem a jeho parťačka doplnila, jak natáčení choulostivých okamžiků probíhalo.

“Natočili jsme je myslím všechny v jeden den, takže se to slilo do takové jedné velké vzpomínky. Já jsem dostala takové ty nálepky na ta místa a bylo to v pohodě až do té chvíle, než se někdo ze štábu začal empaticky zajímat o to, jestli jsme v pohodě,” sdělila Emma Smetana s tím, že právě v tomto okamžiku se přestala cítit zcela komfortně.

Naštěstí si ale oba herci lidsky velice sedli, a tak i náročné natáčení ustáli bez větších potíží. “Emma je krásná žena, komu by se nelíbila? To je největší přidaná hodnota toho seriálu, že jsem se seznámil s Emmou, která je skvělá,” zalichotil kolegyni sympatický mladý herec.

Že v něm získala nového kamaráda, potvrdila ostatně také Emma Smetana. “Trávíme spolu spoustu času, radíme si do života. Třeba včera jsme spolu vybírali outfit na rozhovor,” prozradila v rozhovoru pro Jana Krause.