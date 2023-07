Emma Smetana promluvila o dalším dítěti: Bude do třetice chlapeček?

Zpěvačka Emma Smetana je pyšnou maminkou už dvou krásných holčiček, je ale pravdou, že by se dalšímu přírůstku do rodiny vůbec nebránila. Všechno ale záleží na jejím partnerovi Jordanovi Hajovi.

Emma Smetana a její partner Jordan Haj mají vše, po čem kdy toužili. Jeden ve druhém našli svou životní lásku, vychovávají dvě krásné dcery a daří se jim i po pracovní stránce. Přesto by se ale zpěvačka nebránila další velké životní změně. Jak totiž přiznala v rozhovoru pro Kafe.cz, vůbec by jí nevadilo, kdyby se její rodina rozšířila o dalšího člena.

Záleží na partnerovi

„Tak na to se musíte zeptat právě jen jeho, jestli by uměl vyrobit i kluka. Já se ničemu rozhodně nebráním. Osobně mám pocit, že pohlaví dětí určují převážně tatínkové a Jordan zatím rozšiřuje statistiky, které říkají, že se rodí více holčiček, a on tedy plní i tuhle roli. Musím ale přiznat, že je to v podstatě jedno a tyhle věci neřešíme. Je nám, jak říkáte, v téhle partičce skvěle, tak proč si lámat hlavu, proč tomu je tak a ne jinak. Přibude-li ještě jeden potomek a třeba zase dcera, přivítáme ji stejně radostně jako Lennonku a Arielku. Prostě o pohlaví život určitě není a nám o něj nikdy nešlo a ani nepůjde,” prohlásila zpěvačka.

Dvě holčičky

Emma Smetana a Jordan Haj se v roce 2016 dočkali své první dcery, kterou pojmenovali Lennon Marlene. Další dítko, opět holčička, pak přišlo na svět na jaře roku 2021. A i tentokrát se rodiče rozhodli vybrat netradiční jméno, kterým se jim podařilo pozvednout několik obočí. Dceru totiž pojmenovali Ariel Ava.