Emma Smetana o nové romanci v jejím životě: Baví mě chovat se riskantně

Pohledná Emma Smetana je ženou mnoha talentů. Začínala jako moderátorka a novinářka, později se ale začala věnovat především hudbě. Nyní se postavila před kameru a diváci televize Prima se tak mohou těšit, že ji budou vídat v novém seriálu Eliška a Damián. Pro Kafe.cz Emma Smetana prozradila, proč si ji nový projekt již na první pohled získal a na co se její fanoušci mohou těšit.

V novém seriálu, který televize Prima popsala jako fantasy, hraje Emma Smetana rovnou hlavní roli. Elišku popsala jako hodnou snaživou holku, která zdědila marmeládovnu po své mamince a snaží se to všechno zachránit. Při tom ji čeká řada komplikací, láska a také cestování v čase.

Na co se podle Emmy Smetany diváci mohou nejvíce těšit? “Mohou se těšit na to, že Eliška chodí s někým, kdo není úplně dobrý člověk, a zamiluje se do někoho, kdo působí jako šílenec, ale ve skutečnosti to je dokonalý muž. Takže to je velká romance. Z jedné romance to přejde do druhé, takže já budu úplně přeromancovaná,” prozradila sympatická umělkyně s úsměvem.

Když nabídka zahrát si v seriálu přišla, nemusela se Emma podle svých slov příliš rozmýšlet. “Dostat hlavní roli v tak velkém projektu je taková výzva, která, když se člověku poštěstí jednou za život, tak to už je velká věc. V rámci toho, že mě v životě baví zkoušet nové věci a chovat se dobrodružně a riskantně, tak se snažím nepřipouštět si tu tíhu zodpovědnosti, která s tím souvisí. Žádné herectví jsem nestudovala a vlastně obdivuji tvůrce za tu odvahu mi takovouhle věc svěřit a pokusím se obstát,” vysvětlila herečka, které prý velmi zahřálo u srdce, že produkce při castingu herců myslela zrovna na ni.

“V mých třiceti pěti letech, když jsem si v první fázi ten seriál vyložila jako takovou polopohádku, tak mi mimořádně zalichotili, že bych v tomhle věku mohla ještě být taková moderní princezna. Dlužím svým dcerám se v téhle roli objevit, hodně to doma řešíme, že budu taková trošku princezna,” řekla maminka dvou malých holčiček - Lennon Marlene a Ariel, kterou pojmenovala po princezně z animované pohádky Malá mořská víla.

Kreslené filmy z dílny Walta Disneyho Emma Smetana miluje dodnes, jak přiznala. “Já jsem absolutní Disney dítě, ostatně moje druhá dcera se jmenuje Ariel. A já jsem prostě Pocahontas, Ariel, Bell, Jasmína. Všechny tyhle princezny jsem zbožňovala. Z tohohle hlediska jsem vděčná, že mám dvě dcery a že tohle mohu předávat a že není žádný autíčkář v té domácnosti a princeznovská tradice jede dál. Převlíkáme se, líčíme se, příčeskujeme se,” uzavřela se smíchem.