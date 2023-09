Smetana si z kritiky za Elišku a Damiána nic nedělá: Na divácích jí nezaleží

Premiéry zbrusu nového seriálu Eliška s Damián s Emmou Smetana v hlavní roli se spousta diváků nemohla dočkat. Pravda je ale taková, že počáteční nadšení vystřídaly dost drsné recenze. Publikum počin v drtivé většině případů rozcupovalo. Podle hvězdy seriálu na tom prý ale nesejde…

Co mnozí předvídali, to se také stalo. Nový seriál Eliška a Damián, ve kterém se hlavních rolí zhostili Emma Smetana a Robert Urban, vyvolával mnohé reakce ještě před samotným uvedením. Jakmile se pak objevil na televizních obrazovkách, bylo vymalováno. Diváci jej naprosto rozcupovali a v databázi ČSFD si premiérový primácký počin vysloužil pouhých 7 procent (údaj ke 4. 9. 2023, pozn. red.) a stal se tak 56. nejhorším seriálem.

Potrava pro milovníky hate culture

Emma Smetana na Instagramu přiznala, že s kritikou v každém případě počítala. A ani ji nenapadlo, že by žádná kritika nepřišla. A to prý údajně už jen proto, že v něm zpěvačka hraje. „Námět je svým způsobem úlet, na seriál běžela fakt velká reklama, já sama dlouhodobě polarizuji už jen tím, že jsem, Robertova paruka budí vášně už od prvních ukázek a tak dále… Potrava pro milovníky hate culture zaručena,” napsala ve svém vyjádření na Instagramu Emma Smetana.

Dodala pak také, že lidé evidentně potřebují nějaký ventil, kterým by mohli upouštět negativní emoce, a právě k tomu jim seriál dle všeho posloužil.

Na běžném divákovi nezáleží

Zpěvačka se z kritiky rozhodně nijak nehroutí. Sama následně uvedla, že směrodatné pro ni je jen to, co si o seriálu myslí její kolegové, její nejbližší, profesionální kritici a také, co říkají čísla. A ve všech těchto směrech prý Eliška a Damián obstáli. I když kritička Mirka Spáčilová Smetanu zrovna nepochválila, pro zpěvačku o pochvalu údajně šlo. „Mirka Spáčilová mezitím seriál jako celek spíš strhala, za herecký výkon pochválila paní Syslovou a já prý své repliky trousím jakoby mimochodem, což si vykládám jako pochvalu na adresu svého civilního způsobu herectví, ale co já vím,” napsala Smetana s úsměvem. Nakonec ještě doplnila, že pro ni bylo nejdůležitější, aby se seriál líbil její dceři Lennon, která je z něj nadšená. A to je prý hlavní…