Elton John ukončil svou hudební kariéru: Jeho slova srazila fanoušky na kolena

Elton John vystoupil v sobotu večer ve Stockholmu a odehrál tak poslední koncert svého rozlučkového turné. Do švédské metropole se na známého zpěváka přišly podívat desítky tisíc lidí.

Elton John se rozloučil se svými fanoušky a udělal tečku za svou více než půlstoletí trvající hvězdnou kariérou.

"Hrát pro vás byl můj důvod k životu a vy jste byli naprosto úžasní," řekl mimo jiné šestasedmdesátiletý hudebník, který se koncem června rozloučil s fanoušky v rodné Británii. Na hudebním festivalu v Glastonbury ho poslouchalo kolem 120 tisíc lidí.

Zpěvák hitů jako Crocodile Rock, Candle In The Wind, I’m Still Standing, Don’t Let the Sun Go Down on Me nebo Rocket Man pak odehrál závěrečný koncert ve Švédsku. "Bylo to neuvěřitelné. Ještě nemám slov, protože jsem to všechno ještě nestrávil," řekl webu AFP jeden z nadšených příznivců legendárního zpěváka a skladatele, který na koncert dorazil až z Finska.

Poslední koncert?

Fanoušci Eltona Johna byli během jeho posledního vystoupení velmi emotivní. Většina přítomných se dokonce neubránila slzám. Zpěvák působil na hudební scéně neskutečných 52 let a svým posluchačům přirostl k srdcím.

John naposledy vystoupil v Praze v roce 2019. Jeho závěrečné turné, během něhož zvládl odehrát přes 300 koncertů, se kvůli pandemii covidu-19 protáhlo téměř na pět let.

Hudebník získal pět cen Grammy a vystoupil na bezmála 4 600 představeních po celém světě. I když se mělo jednat o poslední koncert vůbec, Elton na konci show potvrdil, že sice už nevyrazí na žádnou tour, ale naznačil, že by se v budoucnu mohl objevit na jednorázových akcích.

"Když jsme vyrazili na mé poslední turné v roce 2018, nemohl jsem ani v nejdivočejších snech předvídat, jaké zvraty a maxima a minima toto turné - a celý svět - zažil v příštích pěti letech. A na každém kroku, mí fanoušci tam byli. Zůstali se mnou, podporovali mě, byli jste trpěliví a chodili jste na každou show. Sobotní noc byla kouzelná. Snažím se to zpracovat a myslím, že to ještě nějakou dobu potrvá, než mi dojde, že jsem konečně dokončil turné. Ani vám nemůžu říct, jak moc mi budete všichni chybět a jak moc mě vaše podpora potěšila, zůstane mi navždy.

Elton John na poslední turné vyrazil už v roce 2018, kvůli covidu se ale protáhlo