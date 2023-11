Ten film dojímá dodnes. I ti nejotrlejší zamáčknou slzu, když se E. T. loučí s chlapcem Elliotem v podání Henryho Thomase. Herec pak ale zmizel stejně jako jeho přítel z vesmíru.

Představte si, že nemůžete jít k dopisní schránce, aniž by se kolem nevytvořil hrozen pištících fanoušků, kteří si na vás chtějí sáhnout. Nepříjemné, když jste dospělí, děsivé, když je vám jedenáct.

Děsivé zážitky

Hnal se do neštěstí s požehnáním rodičů. Narodil se 8. září 1971v texaském San Antoniu. Sourozence neměl, na další dítě si rodiče z existenčních důvodů netroufali. Matka Carolyn byla v domácnosti, otec Henry jako mechanik příliš nevydělal. Se světem showbyznysu neměli sebemenší zkušenosti a tak synovi nebránili, když se v osmi letech při pohledu na jednu televizní soutěž rozhodl, že bude hercem.

Osud ho v roce 1981 zavál na konkurz, kde Steven Spielberg hledal hlavního dětského hrdinu pro utajovaný sci-fi film.

Henry mezi stovkami konkurentů působil plaše, ale pak vystřihl tak dokonalou scénku, v níž oplakával umírajícího psa, že režisér poslal ostatní domů.

Nikdo si nedokázal představit, jaké šílenství E. T. - Mimozemšťan vyvolá. Patnáct let držel titul nejvýdělečnějšího filmu všech dob a Henrymu ze dne na den převrátil život naruby. „Nemohl jsem vyjít na ulici, natož jít do školy. Všude se na mě vrhali lidé. Moc jsem tomu nerozuměl, navíc jsem od přírody stydlivý, takže mě to děsilo," postěžoval si Henry. Trvalo několik let, než se situace uklidnila.

(Ne)úspěšný hudebník

Henry se raději věnoval studiu. Na vysoké škole se věnoval historii a filozofii, ale po roce se vrátil do světa filmu rozhodnutý dokázat, že není hercem jedné role. A šlo mu to skvěle. Miloš Forman ho obsadil do filmu Valmont (1989), o rok později si v hororu Psycho IV zahrál mladého vraha Norman Batese. Ve filmu Legenda o vášni (1994) se objevil po boku Brada Pitta.

Krom toho se věnoval další velké lásce – skládání písní. Měl vlastní kapelu, ale nikdy se mu nepodařilo vydat vlastní album. Práce přesto nevyšla nadarmo. Jeho písně zazněly v několika filmech, kde hrál.

V roce 2000 se oženil s herečkou Kelly Hill, ale vydržel s ní jen dva roky. Při natáčení filmu Honey Baby (2004) ho finský režisér Mika Kaurismäki seznámil s německou herečkou Marií Zielcke. Henry se do ní zamiloval, záhy si ji vzal a brzy se jim narodila dcera Hazel. Jejím kmotrem se stal právě Kaurismäki. O tři roky později ale Henry požádal o rozvod.

Ve světě filmu se pohybuje dodnes a jde mu to tak dobře, že se předloni stal členem Texaské herecké síně slávy.

A mimochodem - takto vypadá představitel slavného Elliota dnes...