Elliot Page obvinil slavného herce ze šikany: Nadávky kvůli orientaci

Herec Elliot Page během své proměny z ženy na muže prožil velice nepříjemný zážitek. V období, kdy se ještě identifikoval jako lesbická žena, ho prý verbálně sexuálně napadl slavný kolega z branže.

Elliot Page před nedávnem vydal své memoáry pod názvem Pageboy. Herec ve svém díle popisuje svou těžkou životní cestu, kdy se musel světu představit jako zcela nová osoba.

Trangender umělec se v knize nevyhýbá ani intimním kapitolám z období, kdy se pomalu začal svěřovat veřejnosti se svou sexuální identitou a orientací. Mnohdy se totiž místo podpory dočkal odsouzení, kritiky a dokonce i slovního napadání.

V kapitole nazvané Hovado na večírku Page popisuje traumatickou událost, která se stala ještě v době, kdy se veřejnosti prezentoval jako lesbická žena.

Jen se bojíš mužů

"Oš**ám tě, aby sis uvědomila, že nejsi teplá," obvinil Elliot Page nejmenovaného hollywoodského herce, že ho na narozeninové oslavě v Los Angeles v roce 2014 takto slovně napadl.

Hvězda seriálu Umbrella Academy dále popsala, že i přes její odmítání byl kolega z branže neodbytný a ve svých narážkách pokračoval. "'Nejsi lesba. To neexistuje. Jen se bojíš mužů," dorážel útočník. Page podle časopisu People uvedl, že jméno pachatele do knihy nedal záměrně. "Stačí mi, že se to dotyčný dozví a bude vědět, že řeč je právě o něm," dodal oscarový herec s tím, že zmíněnou osobu potkal o pár dní později v tělocvičně a bylo mu to velice nepříjemné.

Elliot se pak také rozpovídal o tom, jak LGBT komunita musí bojovat s předsudky a zpochybňováním jejich orientace. "Spousta queer a trans lidí se s tím setkává neustále," uzavřel smutně.

Říct světu o své orientaci nebylo pro Page jednoduché