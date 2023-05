Transgender herec Elliot Page si užívá opalování nahoře bez v mužském těle

Elliot Page se narodil původně jako žena jménem Ellen. V ženském těle zahájil svou hereckou kariéru a zvládl za ni posbírat hned několik ocenění. První zmínku o tom, že se Ellen cítí jako muž utrousil v roce 2014 na konferenci o životě LGBT mládeže pořádané organizací Human Rights Campaign v Las Vegas.

Oficiální přiznání k transgender komunitě prišlo až mnohem později. Na konci roku 2020 uvedla ještě tehdy Ellen prostřednictvím svých sociálních sítí, že se už zhruba od svých devíti let cítila jako muž. V oznámení stálo, že preferuje oslovování pomocí zájmena on či ona.

Kompletní změna

Nyní už Elliot má za manželku Emmu Portner, která mu je velkou oporou. Také má za sebou celou řadu zákroků, nejvýraznější stopu na jeho těle zanechalo bez debat odstranění prsou. Na vzhledu mu velmi záleží a tak neponechává nic náhodě, pravidelně cvičí. Vycvičené tělo ukázal fanouškům na svém Instagramu, kde má bez mála šest miliónů sledujících. "Je to tak hrozně dobrý pocit, opalovat se. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl zažít tu radost, kterou cítím v mém těle. Jsem tak vděčný za to, co mi změna pohlaví umožnila. Těším se, že se brzy podělím o další části své cesty," připsal ke svému příspěvku.

Elliot je díky své otevřenosti považován za průkopníka transgenderu. Page se dokonce objevil jako první transmuž na obálce prestižního magazínu Time v roce 2021.

Kniha jako pomoc

Svou otevřeností chce herec pomáhat lidem, kteří na tom jsou stejně. Rozhodl se proto napsat autobiografickou knihu s názvem Pageboy: A Memoir. Dlouhoočekáváná kniha vyjde na začátku června. "Trans lidé čelí stále častějším útokům, od fyzického násilí až po zákaz zdravotní péče a naše lidskost je pravidelně "diskutována" v médiích," přiblížil, proč se rozhodl k napsání knihy plné svých zkušeností z transgender prostředí.

