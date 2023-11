Zpěvačka Elllie Goulding je od konce srpna vdanou ženou. Bývalá partnerka prince Harryho vazby s královskou rodinou nezpřetrhala a za svého muže si zvolila nejlepšího kamaráda princezny Eugenie, obchodníka s uměním Caspara Joplinga.

Celá slavnostní událost připomínala další královskou svatbu - kromě davu šílených fanoušků za ostnatým plotem se jí účastnili i členové královské rodiny!

Když se Goulding, známá díky svému hitu Love Me Like You Do, zapletla s Harrym, logicky doufala, že spolu zestárnou. Bohužel se ale po čase rozešli, zpěvačka se pak vrhla do práce. A možná dál snila o královské svatbě. Sen se jí splnil 31. srpna. Překrásnou honosnou svatbu si nenechaly ujít kromě hordy lačných fanoušků a stovek fotografů také hvězdy šoubyznysu i britská monarchie.

close info profimedia zoom_in Svatba Ellie Goulding a Caspara Joplinga

Mezi hosty tak byli například Katy Perry se snoubencem Orlandem Bloomem, herečka Sienna Miller, zpěvák James Blunt s manželkou Sofií Wellesley, vévodkyně z Yorku Sarah Ferguson, princezna Beatrice a samozřejmě nechyběla ani princezna Eugenie.

Na svatbě se neukázala Meghan ani Harry a ani Kate Middleton s Williamem. Právě Eugenie těsně po rozchodu s Harrym seznámila Ellie se svým dobrým přítelem Casparem, a láska byla na světě. Před princem randila Goulding například se zpěvákem Edem Sheeranem nebo Niallem Horanem z One Direction.

Jejich den plný lásky, exkluzivních hostů a krásných šatů si můžete prohlédnout v obsáhlé galerii.