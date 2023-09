Bučková ve společnosti: Boj s anorexií vyhrála, teď je ale opět extrémně štíhlá

Eliška Bučková se po delší době objevila na společenské akci. Modelka dorazila na tiskovou konferenci k muzikálu Sladké mámení aneb Kvítek mandragory a přítomné novináře a hosty překvapila výraznou změnou vzhledu.

Eliška Bučková se v poslední době příliš neukazuje na společenských akcích. Tiskovou konferenci k muzikálu Sladké mámení aneb Kvítek mandragory v pražském Divadle Broadway si modelka nenechala ujít.

Sexy brunetka si na příležitost oblékla černé šaty volnějšího střihu, přesto ale nešlo přehlédnout, že je opět extrémně štíhlá. V létě měla Eliška ještě o pár kilo více, na akci ale měla výrazně propadlé tváře a trčely jí kosti v oblasti ramen a hrudníku.

To navíc nebyla jediná vizuální změna u Bučkové. Kromě vyhublé postavy si evidentně nechala zvětšit rty kyselinou hyaluronovou, které ještě zvýraznila neonovou rtěnkou a byla doslova k nepoznání. Modelka navíc není v poslední době příliš aktivní ani na sociální síti, kam umístila poslední příspěvek na konci srpna. Nabízí se tedy otázka, zda náhodou neřeší například vztahové trable s partnerem Radkem Váchou.

Začala jsem extrémně hubnout

Eliška Bučková před lety v době své největší modelingové slávy bojovala s mentální anorexií. Po vítězství v soutěží Miss totiž potřebovala rychle zhubnout a nejjednodušší řešení bylo přestat jíst.

"Začalo to asi půl roku nebo rok po mém vítězství v České Miss. Objevil se nějaký článek, že jsem tlustá, a proto nemám přehlídky. To mě tehdy hrozně ranilo a začala jsem extrémně hubnout. Potřebovala jsem zhubnout hned, takže proto jsem volila tento nezdravý způsob," svěřila se kdysi brunetka iDnesu.

"O mé anorexii nevěděl nikdo. Všichni to tak nějak tušili, nevěděla jsem to hlavně ani já. Samozřejmě mě mrzí, že se to dotýká mé rodiny, která to musí snášet, mého bývalého partnera, kterému hází všichni klacky pod nohy a dávají mu to za vinu," dodala Bučková, která od té doby bojuje s váhovými výkyvy.

V létě ještě působila Bučková zdravým dojmem, dnes ale opět budí obavy