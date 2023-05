Dvojčata v českých seriálech: Sází se na ně v ZOO, Ulici i Ordinaci

Co mají společného seriály Zoo, Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2? Kromě jejich dlouholetého vysílání v nich scenáristé využili zápletky s dvojčaty. Jedna z nich právě můžeme sledovat na obrazovkách.

Podvodnice ze Zoo

Barbora a Lucie Černé (27) hrají malé podvodnice, které si na tom, že jsou jednovaječná dvojčata, založily živnost. Využívají toho a nejdou pro podvod daleko. Scenáristé tak pro ně připravili zajímavý příběh.

Lucie s Barborou hrají ústřední dvojici firmy, dívky Izy a Tes.

Přestože jsou Lucie a Barbora jednovaječná dvojčata, rozdíly byste mezi nimi našli. I tak si je lidi na palce pletou. „Točím s oběma holkami a musím říct, že doteď mi dělá problém je od sebe odlišit. Pokaždé se musím dlouze zadívat a ani potom si nejsem úplně jistá,“ prozrazuje Lída Molínová, která se o domácnost stará jako Ilonka Lišková. Podobně je na tom i Michaela Pecháčková. „Dlouho jsem točila jen s Bárou coby Tes, a jakmile se objevily na place obě, už jsem si přestala být jistá,“ usmívá se seriálová Sid a dodává, že to chce trénink.

Značnou měrou k tomu přispívají i maskérky, které lehké odlišnosti jednotlivých hereček usměrňují, aby si byly co nejpodobnější. „Holky od sebe rozeznáme, samozřejmě, a líčíme je tak, aby se ty rozdíly, které mezi sebou mají, minimalizovaly. Jedna má plnější rty, druhá silnější obočí, jsou to různé nuance a s těmi pracujeme,“ prozrazuje maskérka seriálu Martina Kalašová. „Hodně v tom pomáhá make- -up, tím je sjednocujeme. U holek Černých prozradím, že u Báry doličujeme pihu, kterou má Lucka. Problém je většinou s vlasy. Lucka je má hustší, takže se musí česat tak, aby se to ztratilo,“ dodává. A na závěr ještě jedna zajímavost. Ačkoli jsou dívky dvojčata, o tom, kterou postavu budou hrát, rozhodovat nemohly. „Původně jsem měla hrát Tes já, ale na poslední chvíli se to změnilo. Izy je trochu větší mrcha, která se neustále snaží lanařit sestru do podvůdků,“ popsala Lucie.

Ulice

Do seriálové školy nastoupila dvojčata Marek a Matěj Dvořákovi, která hrají skutečná dvojčata Jan a Jiří Dlouzí (16). Oba herecké geny zdědili po mamince Petře Jungmanové a otci Vladimíru Dlouhém.



Na seriálový gympl nastoupili těsně po pololetí, takže se zpočátku drží trochu stranou, nemají to v životě totiž úplně jednoduché… A o tom nevyprávějí každému na potkání. Postupně ale kluci zapadnou do třídní party a diváci všechny tajnosti okolo nich odhalí. Marek a Matěj jsou sice dvojčata, ale povahově se trochu liší. „Jeden je extrovert a druhý spíš introvert, každý jsme dobrý na jiné předměty. Jirku, tedy v seriálu Matěje, spíš baví humanitní předměty, já jsem zase dobrý v matematice. Občas toho před tabulí samozřejmě využíváme,“ vysvětluje Jan Dlouhý, představitel seriálového Marka. Jan a Jiří Dlouzí jsou synové zesnulého herce Vladimíra Dlouhého a herečky Petry Jungmanové. Ta před lety v seriálu Ulice hrála Martu Seidlovou, profesorku ve škole, jejím manželem byl lékař v podání Martina Pechláta.

„Ulici jsme samozřejmě znali, ale nekoukáme na ni, viděli jsme jen pár dílů a Janík viděl i některé díly s mamkou. Viděli jsme ji i v detektivce Den, kdy nevyšlo slunce, což je nádherný film, díky kterému se seznámili s taťkou. A podívali jsme se i na Policajty z centra, Specialisty a Bohému,“ vypočítává Jiří Dlouhý. „Mamka je výborná herečka, ale produkční a režiséři ji tolik neobsazují, ona nemá ráda mediální pozornost, například sociální sítě, tím pádem není tolik vidět. A bohužel to s tím často souvisí. Viděli jsme samozřejmě i tátu, ve filmech S čerty nejsou žerty, Swingtime, v jeho prvním filmu Už zase skáču přes kaluže, v Arabele a v dalších,“ doplňuje Jan.

Oba bratři studují v prvním ročníku Pražské konzervatoře obor herectví. Na jevišti poprvé stáli v Městském divadle v Kladně, první tam začal hrát Jiří, Jan o něco později. Teď se alternují v Městských divadlech pražských ve hře Na Zlatém jezeře, v níž stojí po boku Simony Stašové, Jana Vlasáka nebo Ladislava Freje. Zatímco pro Jiřího je Ulice první zkušenost s natáčením, Jana jsme mohli nedávno vidět v televizním snímku Ruce v záruce.

A co kluky baví kromě herectví? „Vyzkoušeli jsme si step, gymnastiku, plavání, v létě občas jezdíme na koni, baví nás freediving, potápění, dělali jsme florbal a hrajeme nohejbal, ale teď na koníčky nemáme kvůli škole čas,“ vyjmenovávají. Zhruba devět let taky chodili do hudebky, díky tomu Jiří hraje na klavír a Jan na saxofon. Přáli si hrát spolu, což se jim díky Ulici splnilo. Také by se jim prý líbilo, kdyby si mohli zahrát společně s maminkou a strýcem Michalem Dlouhým.

Ordinace v růžové zahradě 2

S jednovaječnými dvojčaty Teresou a Agnes Brannými (42) jsme se jeden čas vídali v novácké Ordinaci, kde motala hlavu Čestmíru Mázlovi – dost dlouho mu trvalo, než rozpoznal, zda zrovna mluví s Janou, nebo Danou Ráčkovou.

Sestry Teresa, která se provdala a dnes používá příjmení Schel, a Agnes vyrůstaly v Českém Těšíně, mají proto blízko k polštině. Přesto hovoří česky a žijí v Česku. Agnes v Praze, Teresa v Českých Budějovicích, kde je přední členkou souboru činohry Jihočeského divadla. Zajímavé je, že se Teresa objevila už v první řadě Ordinace, kde ztvárnila potetovanou pacientku doktora Mázla. Uběhlo osm let a získala v seriálu další malou roli, kterou nakonec scenáristé rozepsali do dvojrole, o níž se dělila právě s dvojčetem Agnes, která se jinak herectví nevěnuje.

Zdroj: časopis TV Mini