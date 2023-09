Eva Perkausová zmátla fanoušky: Propálila novými šaty pohlaví miminka?

Eva Perkausová všechny pořádně překvapila. Místo velkolepého návratu na televizní obrazovky ji čeká další mateřská. Krátce po narození syna Killiana oznámila blonďatá moderátorka další těhotenství. S manželem Ivanem Heckem se těší na druhého potomka.

Killian oslaví za dva měsíce teprve první rok. Věkový rozdíl sourozenců tak bude opravdu minimální. Eva Perkausová otěhotněla tři a půl měsíce po prvním porodu.

Vysněný páreček

Pro manželský pár nebylo těhotenství Evy žádné překvapení. Oba dva další miminko chtěli. „Rozhodně to v plánu bylo. Já jsem říkala už při prvním těhotenství, že bych si přála dvě děti věkově blízko u sebe, a vyšlo mi to, bylo nám dopřáno,“ pochlubila se hvězda Hlavních zpráv CNN Prima NEWS pro Showtime. „Myslím si, že bude rád, protože Killian je strašně společenské miminko. Když je mezi lidmi, tak je vždycky klidný. Takže to určitě uvítá, protože budou prostě dva malí prďolové a budou si notovat,“doufá v sourozeneckou pohodu Perkausová. Pohlaví miminka stále není známo a tak samotná moderátorka fantazíruje, co by se jí líbilo. „Řeknu klišé, které je pravdivé. Ať to bude, co to bude, hlavně ať je miminko zdravé. Ale přece jen tak trochu v hloubi duše si říkám, že by bylo hrozně fajn, kdybych měla i toho chlapečka, i tu holčičku. Takže by to bylo hezké, kdybych měla holčičku. Ale kdyby to zase byl chlapeček, tak to budou prostě takoví dva moji kluci,“ dodala.

Fanoušci tipují pohlaví

Stejně jako první těhotenství, si užívá bez komplikací Eva i to druhé. Může tak v klidu obrážet společenské akce jako by se nechumelilo. Tentokrát vyrazila na zahájení nového ročníku Miss Czech Republic. Fanouškům na svých sociálních sítích se pochlubila perfektním outfitem. Mnoho zvědavců se ptalo, zda výraznou barvou šatů nenaznačuje pohlaví miminka. „Konference k zahájení nového ročníku Miss Czech Republic. Hodně mi píšete, jestli už víme pohlaví a zda tou růžovou něco nenaznačuji. Nenaznačuji, jen je růžová ted in, aspoň myslím. takže děkuji Poner za zkulturnění. Pohlaví ještě nevíme. Ale brzy vědět budeme,“ navnadila své sledující. V komentářích se to hemžilo samými lichotkami směrem k těhotné moderátorce. Pár odvážlivců si tiplo i pohlaví druhého dítěte. „Šaty nádherné Evi. jinak dle obličeje to vidím na kluka,“ napsal jeden z komentujících. „Růžová vám moc sluší, ale i tak to bude kluk,“ dodala další fanynka.