Dominika Myslivcová o těžkostech mateřství: Pár hodin spánku a kruhy pod očima

Úspěšná influencerka a čerstvá maminka Dominika Myslivcová se příchodu syna na svět nemohla dočkat. Po narození ale zjistila, že ne všechno ví a občas je z některých věcí přímo zaskočená.

Jedna z nejpopulárnějších českých influencerek Dominika Myslivcová se sice narodila v Ostravě, ale nějakou dobu už žije v Praze. Proslavila se několika videoklipy na YouTube, které jsou divácky velmi úspěšné. Nyní se prezentuje především na Instagramu, kde nechává sledující nahlédnout do svého soukromí a ještě je přitom seznámí s tím, jakou kosmetiku používá, či k jakému kadeřníkovi chodí.

V úterý 22. srpna se však Dominice změnil život. Porodila plánovaným císařským řezem krásného chlapečka, kterému dala netradiční jméno Derian. Dominičina sestra Natálie je již trojnásobnou matkou, čekalo se tak už jen na vnadnou blondýnku.

Malý Derian si bude žít jako princátko

Dominika se po celé těhotenství na příchod miminka pilně připravovala. Spolu se svým partnerem Zdeňkem nakoupila snad vše, na co přišla a co nekoupila, dostala od firem, se kterými spolupracuje. Je tedy více než jisté, že Derian si bude žít jako v bavlnce.

Její partner pro ni a synka navíc připravil překvapení v podobě záplavy modrých balónků, které byly v dětském pokoji, na Dominičině autě i na krku jejího psa Fendiho.

Influencerka by se měla zaměřit na bezpečnost dítěte

Jednu maličkost by se ale měli novopečení rodiče naučit, a to, jak dát autosedačku pro novorozence do auta, a také, že je nutné ji připoutat. Aby toho nebylo málo, influencerka se svým odjezdem chtěla pochlubit na sociálních sítích, takže její trapas s vajíčkem mnoho ze sledujících zaregistrovalo a nenechalo pro sebe. Dominika dostala pěkně za uši.

„Ahoj, sedačka musí být v protisměru a madlo vypadá, že by mělo být níž, ne v pozici pro nošení,“ snažila se Dominice vysvětlit, jak vozit miminko v autosedačce jedna ze sledujících na jejím Instagramu. A nebyla sama, ani kvalita vajíčka totiž nebyla pro její sledující dostatečná.

Dominika ale ví, že se vše časem naučí a hlavně si v klidu užívá svůj narozeninový den. Ano, dnes je jí 29. „Ten největší dárek jsem už dostala, a i když jsem naspala jen pár hodin, mám kruhy pod očima a asi tady opět citím hovínko, tak tohle je moje nejhezčí narozeninové ránko,“ radovala se Dominika.