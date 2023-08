Těžký návrat z porodnice domů: Proč jste mi to neřekli? spílá Myslivcová lidem

Influencerka Dominika Myslivcová se po narození prvního syna konečně vrátila do pohodlí svého domova. Se synem Derianem se nyní sžívají a užívají si rodinný čas. Na sociální síti pohledná blondýnka prozradila, co pro ni bylo na prožitém porodu ze všeho nejtěžší. Překvapivě se přitom nejedná o samotný moment příchodu miminka na svět.

“Tak a jsme konečně doma. Byl to dlouhý a náročný den,” okomentovala sympatická plavovláska odchod z porodnice v pražském Podolí, kde se její syn Derian narodil. Nyní se s miminkem i partnerem Zdeňkem Chytilem sžívají v bezpečí domova jako rodina.

Jméno, které chlapečkovi vybrali, je velmi neobvyklé. Malý Derian je momentálně první svého jména v Česku, a tak může být na své jméno jednou patřičně hrdý. Co se významu jména týká, dostupných je několik možných výkladů. Keltové jej dávali do souvislosti se slovy jako “zvítězit” nebo “dokončit”. Hebrejština odkazuje na “boží dar” a sama Dominika Myslivcová sdělila serveru Extra.cz, že jméno je anglického původu a znamená “luxusní”.

Chlapec přišel na svět plánovaným císařským řezem, ze kterého měla nastávající maminka napřed pochopitelně obavy - přece jen se jedná o velkou břišní operaci. Ke svému překvapení však samotný zákrok i okamžiky po něm nesla velmi statečně.

Císařský řez snášela Dominika Myslivcová dobře

“Prosím vás, mě tady každý strašil tím císařským řezem, jak to neskutečně bolí, že nebudu moct chodit... Pro mě to bylo úplně bezproblémové. Nejhorší byl stres ze začátku, protože jsem nevěděla, do čeho jdu,” popsala své dojmy na sociální síti.

Daleko více, než operační rána, ji ale bolestivostí překvapilo něco docela jiného. “To, co následovalo… Já vůbec nechápu, proč jste mi nepsali, jak extrémně bolí to, jak se vám nalijou prsa! To vám musím říct, že jsem myslela, že umřu! Kdybych tady neměla elektrické odsávačky, tak to prostě nedám, to je tak nepopsatelná bolest, že fuj, ani nad tím nechci ani přemýšlet,” sdělila Dominika Myslivcová komunitě svých fanynek procítěně a plná dojmů. Dodala, že tato zkušenost pro ni byla doslova nepopsatelná muka.