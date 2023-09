Dominika Mesarošová se vrací na místo, kde páchala v mládí hříchy: Chybělo jí to

Je tomu už pět let, kdy zvedla milovnice večírků a gigantických ňader kotvy z našeho velkoměsta a přesunula se do moravské metropole. Nyní je však vše jinak a silikonová modelka ve výslužbě se s velkou pompou vrací zpět. V Brně se jí prý nelíbilo a nemohla si tam zvyknout.

Když se před několika lety zamilovala bývalá modelka Dominika Mesarošová do jistého Tomáše z Brna, její city byly natolik silné, že se s ním na Moravu přestěhovala. Tam také porodila syna Eliána, o kterého se důsledně stará.

"Utíká to hrozně. Já si to užívám, my jsme vlastně pořád spolu, věnuju se mu, je to úžasný, a pak když se vyvenčím v nějaké společnosti, jsem vždycky ráda, že člověk trošku vypne," prozradila Dominika pro eXtra.cz.

V moravské metropoli to bývalou hvězdu večírků nebavilo

To by ale nebyla Dominika, aby se jí něco nelíbilo. Tentokrát padla volba na moravskou metropoli. I když si bývalá playmate mohla užívat života i mateřství plnými doušky, stále byla s něčím nespokojena. Město, lidi, ani styl života jí neseděl, proto začala partnera přemlouvat, aby se přestěhovali zpět do Prahy.

„Přiznám se, nic proti Brnu, ale ráda bych se přestěhovala zpátky do Prahy a pracuju na tom,“ řekla před časem se smíchem modelka pro iprima.cz.

Nebylo to ale jen tak, přece jen měla jak ona, tak partner ve městě rozjeté nějaké projekty, které bylo třeba dokončit. Jejich syn tam navíc navštěvuje soukromou školku, za kterou rodiče platí nemalé peníze. Stojí prý 250 tisíc ročně a platí ji s partnerem na půl. Nemají s tím sebemenší problém, mohou si to prý dovolit. Dominika totiž podniká v designu a daří se jí víc než dobře. A jak je o ní známo, ani její partner nebude žádný chudák, jinak by s ním silikonová sexbomba nebyla.

Čeká je stěhování z rodinného domu do bytu

Nyní už však mají veškeré náležitosti spojené se stěhováním vyřešené a balí kufry. Dokonce si stihli koupit i novou nemovitost. Z domu se budou stěhovat do bytu na Prahu 4, kde modelka vyrostla, proto se tam velmi těší.

„Je to byt, my teď žijeme v domě, a je to pro nás přespříliš, já bych si uměla představit žít v bytě a hodně cestovat,“ plánuje si Dominika, která se nemůže dočkat, až Eliánovi ukáže Prahu a seznámí ho s dětmi svým kamarádek a modelek ve výslužbě. Tak snad se tu bude líbit i jejími partnerovi, který se zpočátku do našeho hlavního města příliš nehrnul.