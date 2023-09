Dominika Gottová se vrátila do Česka: Vyděšená spěchala za maminkou

Dominika Gottová zavítala do Prahy a ihned vzbudila nejrůznější spekulace o tom, proč se do hlavního města České republiky vrátila. Tentokrát za tím ale nestojí žádné pracovní povinnosti, nýbrž její maminka. Jak pro kafe.cz prozradil kamarád Dominiky Gottové Luboš Procházka, maminka dcery Karla Gotta utrpěla ošklivý úraz.

Jakmile se nejstarší dcera Karla Gotta Dominika Gottová objevila na pražském letišti, podařilo se jí vzbudit velký rozruch. Do Česka se ale tentokrát nevydala proto, že by snad pracovala na nějakém dalším projektu o svém otci, ale chtěla se naopak vidět s maminkou. Ta si totiž prožila dost nepříjemné chvíle.

Ošklivý úraz

„Dominika přijela za maminkou. Ona měla úraz v domově seniorů. Upadla, naštěstí ji včas našli. Teď se léči s nějakými pohmožděninami, ale měla by být v pořádku. To byl ten hlavní motiv, proč Dominika přijela. Navíc maminku neviděla už rok a tři měsíce. Jinak má ještě v plánu sejít se s přáteli,” uvedl pro kafe.cz blízký kamarád Dominiky Gottové Luboš Procházka a dodal, že má Dominika v plánu se zdržet v Česku po dobu jednoho týdne.

Setkání s bratrem

Zranění maminky ovšem není jediným důvodem, proč se Dominika Gottová do Prahy vydala. Už před několika měsíci totiž pro kafe.cz prozradila, že se v září chystá do Česka, a jako jeden z důvodů uvedla setkání s maminkou. Incident v domově důchodců ale možná její cestu uspíšil.

V Praze se ale nejstarší dcera Karla Gotta chtěla setkat i s někým jiným. „Ráda bych se během návštěvy Prahy setkala s mým bratrem. Už je sice odrostlý, ale myslím, že bychom mohli najít společné téma, protože všechny moje záliby jsou víceméně klučičí. Byl by to pro mne krásná dárek k jubileu,” prozradila Dominika. Bratr Hugo má být údajně utajeným synem Karla Gotta. To Dominika uvedla ve své knize Poslední roky s Karlem. Sám Mistr ovšem spekulace během svého života nikdy nepotvrdil.