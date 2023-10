Dominika běsní z rozhodnutí Ivany: Je v kontaktu s nejmladší dcerou Gotta

Spory mezi Ivanou Gottovou a Dominikou Gottovou ani čtyři roky po smrti Karla Gotta neustaly. I tentokrát se ozvala rozčílená nejstarší dcera zpěváka s tím, že nesouhlasí s plány jeho ženy Ivany. Padesátiletou Dominiku rozohnil fakt, že se chystá Ivana zpřístupnit legendární vilu na Bertramce pro veřejnost.

Vdova po Gottovi oznámila fanouškům zpěváka překvapivou zprávu. Rozhodla se společně s nejmladšími dcerami opustit jejich bydliště a vybudovat na místě muzeum, které bude věnováno právě Gottovi.

Odkaz Gotta

Sedmačtyřicetiletá Gottová se od smrti milovaného manžela snaží o jeho památku pečovat. Spolupracovala na vzniku filmu Karel i autobiografické knihy Má cesta za štěstím a uspořádala také vzpomínkové koncerty v O2 areně. "Milí Karlovi příznivci, nejspíš i vy dnes na mého manžela vzpomínáte víc než jindy a já cítím, že právě dnes je ten správný den, abych se s vámi podělila o důležitou novinku, kterou chystáme na druhou polovinu příštího roku. Rozhodla jsem se spolu se svými dcerami, že u příležitosti Karlových nedožitých pětaosmdesátých narozenin a pátého výročí jeho odchodu zpřístupníme náš dům v ulici Nad Bertramkou," oznámila Gottová ve svém prohlášení na sociálních sítích. "Uvidíte naši milovanou vilu autenticky tak, jak v ní můj muž žil v letech 1974–2019, tedy více než polovinu života. Vím, že by ho těšilo, že se náš rodinný dům otevře veřejnosti," dodala.

Ekonomický tah

I když fanoušky několinásobného Zlatého slavíka Ivana velmi potěšila, našli se i tací, kteří si do vdovy kopli. Například nejstarší dcera Karla Gotta, Dominika Gottová, nedovede tento krok Ivany rozdýchat. "Její otec kladl Ivaně na srdce, aby vilu neprodávaly. Z toho kroku, který teď Ivana udělala, vyplývá, že se s dcerami z vily odstěhuje. Určitě tam nebudou žít v době, kdy si lidé budou vilu prohlížet," prozradil pro Kafe.cz blízký přítel Dominiky Gottové Luboš Procházka. Jako další problém vidí prvorozená dcera Gotta komunikaci se sousedy, kterou podle ní Ivana nemá dořešenou. "Ivana si neuvědomuje, že dům stojí ve slepé ulici. Už teď jsou všude modré zóny, kde budou auta parkovat? Jak se to bude líbit sousedům?" ptá se. Mimo to je Dominika přesvědčena o tom, že je to z Ivaniné strany jen ekonomický záměr. "Celý fakt Ivana prezentuje tak, že se rozhodla ona a dcery. Dominika je také dcerou Karla Gotta, takže se jí to pochopitelně dotýká. Je sem tam v kontaktu s Nelly přes sms. S Ivanou jsou vztahy stále na bodu mrazu," upřesnil Procházka.

Mimo oznámení o vzniku muzea trápí Dominiku další věc. Její otec si přál být pochovaný v Újezdu u Svatého Kříže, Ivana ho ovšem pochovala v Malvazinkách. "Pan Gott si přál být pochovaný v místě, kam jezdil jako malý chlapec za babičkou, Ivana toto jeho přání také nerespektovala," dodal na závěr.

Podle Luboše Procházky se nyní Dominika Gottová do České republiky nechystá. Zda se přijede podívat na plánované muzeum, stále neví.