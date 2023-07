Drsná obvinění i boj o dědictví: Dominika Gottová dala Ivaně pořádně zabrat

To, že nejsou už léta letoucí vztahy mezi Dominikou Gottovou a její macechou Ivanou Gottovu ideální, není žádným tajemstvím. Dost nalomené byly ještě za života Karla Gotta, po jeho smrti ale nastala opravdová válka. A Dominika se leckdy nebála proti Ivaně vznést i dost závažná obvinění.

Dominika Gottová momentálně běsní. Nedokáže totiž pochopit, jak mohla její macecha Ivana Gottová dát své svolení k tomu, aby Český rozhlas společně s několika experty vytvořil projekt s názvem Gott navždy. V tom umělá inteligence promlouvá hlasem Karla Gotta a čte úryvky z jeho knihy Má cesta za štěstím. „Ivana by měla nechat tátu spát. Když jde o jeho pořady, to mi nevadí. Ale tohle? Proč se snaží oživovat jeho hlas? Proč to dovolila?” reagovala naštvaně Dominika pro Blesk. Zdaleka to ale nebylo poprvé, co na Ivanu útočila.

Drsné obvinění

Ivana Gottová musí útoky Dominiky snášet už několik dlouhých let. Zatímco ale někdy jde o slova, nad kterými lze jednoduše mávnout rukou, jindy šlo o skutečně drsná nařčení. Jako když například Dominika Ivanu obvinila z toho, že mohla za onemocnění, s nímž se Mistr potýkal.

„Jsem přesvědčená o tom, že táta onemocněl kvůli Ivaně. Nechovala se k němu občas hezky a vyvíjela na něj velký tlak. Myslím si, že z ní byl v neustálém stresu,” prohlásila kdysi pro magazín Sedmička.

Spor o dědictví

Rozzuřená byla Dominika i po smrti otce, kdy se začalo řešit dědictví. Sama se přitom dle dostupných informací v roce 2015 výměnou za 6 milionů korun zřekla dědického práva. I s tímhle návrhem, který Karel Gott své nejstarší dceři předložil, podle ní původně přišla Ivana. „Mě Ivana potřebovala vyšachovat ještě za tátova života. A to se jí povedlo,” prohlásila Dominika, která se následně snažila vše zvrátit a tvrdila, že v době, kdy podepsala vyrovnání, byla pod vlivem léků. To jí ale žádné ovoce nepřineslo a z dědictví Dominika neviděla ani korunu.