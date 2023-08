Otcem na stará kolena: Hašek o malém synovi, partnerce Lence i politice

Hokejová legenda Dominik Hašek, přezdívaný Dominátor, se dnes již profesionálnímu sportu nevěnuje. Přednost nyní dává především rodině, zejména svému malému synovi, který je pro něj nyní na prvním místě. Jak si prázdniny s ním užívá, popsal pro Kafe.cz. Promluvil také o tom, jaké plány má v nejbližší době a zda svou budoucnost vidí v politice.

S partnerkou Lenkou si “na stará kolena” pořídil třetí dítě. Syn Dominika Haška, který se jmenuje Honzík, již brzy oslaví druhé narozeniny. Jak jeho tatínek prozradil pro redakci Kafe.cz, dělá mu samou radost. “Léto si užíváme, jak jen to jde. S malým je to legrace, už hezky běhá, a tak běháme za ním. Snažím se s ním trávit co nejvíc času a myslím, že to se mi docela daří,” pochvaloval si Dominik Hašek, ze kterého byla cítit životní pohoda. S partnerkou Lenkou jim to klape.

Přirozeně se nabízí otázka, jestli malý Honzík bude jednou stejně jako tatínek válet na kluzišti s hokejkou v ruce. “Já budu samozřejmě moc rád, když bude syna bavit sport. Jestli to bude hokej, nebo něco jiného, se teprve ukáže. Netrvám na tom, aby šel nutně v mých stopách. Koneckonců to od nás z domu na stadion máme docela daleko. To se ale všechno ukáže později, až trochu vyroste. Až tak kolem těch pěti let. Zatím je čas,” vysvětlil pro Kafe.cz pyšný tatínek.

V uplynulých letech se Dominik Hašek pokusil uspět na jiném než sportovním poli. Věnoval se podnikání a představil přírodní energetický drink Smarty, který byl založen především na bylinkovém složení. Tento pokus mu tak docela nevyšel, přestože slogan “On baví” byl po určitou dobu zdrojem internetového humoru.

Dominik Hašek do Senátu

Nyní hokejová legenda uvažuje o tom, že se pokusí prorazit na poli dalším, tentokrát politickém. Na sociálních sítích se tak v uplynulých dnech objevily informace o tom, že má v plánu spolupracovat s vládní stranou TOP 09, což sám nijak nepopírá.

“Nijak se netajím tím, že o vstupu do politiky už několik let uvažuji. Jestli to skutečně bude TOP 09, se teprve ukáže, protože o tom nyní jednáme. Zatím tedy nemá smysl nic bližšího říkat, dokud nedojde ke shodě a skutečně si vše definitivně nepotvrdíme,” přiznal pro Kafe.cz legendární Dominátor.

“S Dominikem Haškem již delší dobu jednáme o jeho kandidatuře do Senátu za TOP 09, respektive koalici Spolu, a věřím, že se na ní dohodneme. Téma obvodu, ve kterém by kandidoval, je součástí našich rozhovorů jak přímo s ním, tak také s koaličními partnery. Ve hře jsou zejména pražské senátní obvody,” potvrdila Seznam Zprávám předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.