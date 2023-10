Kauza Feri jde do finále: Exposlanci hrozí za znásilnění tři roky za mřížemi

Obvodní soud pro Prahu 3 se v úterý znovu sešel v záležitosti bývalého poslance Dominika Feriho, který je obviněn z několika znásilnění a pokusu o znásilnění, kterých se měl v minulých letech dopustit. V případě, kdy by se prokázala jeho vina, mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi. Finální verdikt by soud mohl vyslovit již tento čtvrtek.

Státní zástupkyně Petra Gřivňová uvedla, že soud vyhodnotil důvodnost obžaloby jako opodstatněnou. “Obžalovaný říkal, že neměl nouzi o ženy a neměl potřebu někoho znásilňovat. Toto trestní řízení svědčí o tom, že problém mohl nastat a nastával ve chvíli, kdy ze strany žen nebyla na jeho návrhy kladná odezva,” sdělila.

Sám Dominik Feri přitom od počátku jakoukoli vinu popírá, přestože uznal, že se v minulosti podle svých slov ne pokaždé zachoval jako gentleman. U soudu mu nicméně bylo vyčteno, že jakákoli jeho obhajoba spočívá především ve snaze protistranu co nejvíce znevěrohodnit.

V devatenácti letech jsem byl arogantní

“Neshledávám nic atraktivního na fyzickém kontaktu s někým, kdo nekoresponduje. Možná jsem byl v devatenácti letech arogantní, domýšlivý, řekl jsem něco, za co se dnes stydím. Nikdy jsem se nedopustil sexuálního násilí,” sdělil Feri mimo jiné na svou obhajobu.

Státní zástupkyně Griňová považuje obě zmiňovaná znásilnění za prokázaná. Třeba že se v prvním případě nepodařilo prokázat, že by někdejší poslanec za TOP 09 tehdy sedmnáctileté dívce skutečně hodil neurčené omamné látky do pití, s odkazem na znalecký posudek nebyla poškozená dívka vzhledem ke svému věku a situaci způsobilá se adekvátně bránit. Právě to by Ferimu mohlo vynést přísnější trest. Za prokázaný považuje Griňová také druhý projednávaný skutek, stejně jako pokus o znásilnění, ke kterému mělo dojít přímo na půdě Poslanecké sněmovny.

Státní zástupkyně navrhla Dominiku Ferimu trest odnětí svobody ve výši tři roky natvrdo. Obhájkyně obětí přitom zmínila, že navrhovaný trest je velmi nízký. Poškozené dívky totiž dodnes trpí traumaty, nočními můrami a jedné se zcela rozpadl pracovní i studijní život.