Domenico Martucci se má s partnerkou jako v bavlnce: Darovala mu luxusní vůz

Už je to dlouhých dvanáct let, kdy italský šlechtic Domenico Martucci tvořil pár se zesnulou zpěvačkou Ivetou Bartošovou. Po její smrti se stáhnul do ústraní a nyní žije spokojeným životem s milionářkou Nikol, která ho obdarovává drahými dárky. Naposledy to bylo nové luxusní auto k výročí.

Psal se rok 2011, kdy se v životě oblíbené popové zpěvačky Ivety Bartošové začal objevovat muž s označením šlechtic. Jmenoval se Domenico Martucci a pocházel z Itálie. Pro zpěvačku se snažil udělat vše, aby byla šťastná. Byl jí doslova posedlý.

Bartošová, se zdálo, jeho city opětovala, často s ním jezdila do Itálie do rodinného sídla a dokonce s ním seznámila i syna Artura. Také se stýkala s Domenicovými rodiči. Vše bylo zalité sluncem a pár začal uvažovat o svatbě. Jenže pak se objevil Josef Rychtář, další oddaný ctitel Ivety Bartošové, a telenovela byla na světě. Iveta dala nakonec přednost Rychtářovi a Martucci se vrátil zpět do Itálie. Na Ivetu však nemohl zapomenout.

Martucci schovával Bartošovou na svém sídle v Itálii

Když u jeho dveří tedy roku 2013 zazvonila úplně zdevastovaná Iveta se samozvaným ochráncem žen, Zdeňkem Macurou, otevřel jim dveře svého zámku a opět Ivetě podal pomocnou ruku. Bohužel se do všeho opět vložil Josef Rychtář, který vyrazil Ivetu hledat do Itálie na vlastní pěst a u Martucciho doma ji vypátrál.

Nutno podotknout, že se vše odehrávalo s novináři v patách, tudíž měl celý národ o zábavu postaráno. Nejvíce v šoku byla z celého dramatu Domenicova matka, která se o Ivetu ve svém sídle starala. Nakonec to byla však právě ona, koho Iveta obvinila, že ji držel pod zámkem proti její vůli a nedal jí ani najíst. Rychtář na Martucciho po návratu Ivety do Čech podal trestní oznámení. To byla pro šlechtice poslední kapka a nad Bartošovou zlomil hůl. No, a jak celý příběh s krásnou zpěvačkou dopadl, víte všichni moc dobře sami.

Nyní je šťastný s úspěšnou ekonomkou Nikol

Zajímavé v celé kauze také bylo, že chrabrý šlechtic Domenico rád vyprávěl, co všechno v Itálii jeho rodina vlastní. Reportéři z Blesku se tedy tenkrát rozhodli, že to zajedou prověřit. Jaké bylo jejich překvapení, když většina hradů a panství, které měla rodina vlastnit, byla v žalostném stavu, neobyvatelná a často ani nepřístupná. A tolikrát zmíněné ferrari, se kterým se měl Martucci prohánět s větrem ve vlasech, stálo bez kola nepojízdné na zarostlé zahradě.

Nyní si však hrabě polepšil. Už několik let žije s bohatou podnikatelkou Nikol, se kterou má syna Alexandra Vincenta. A že si ho ekonomka hýčká, nemůže být pochyb. K výročí mu dala nový luxusní mercedes.

"Nemám slov! Moje milovaná manželka mi darovala tento luxusní mercedes k našemu výročí! Žena, která si vše vybudovala sama a je naprostá jednička v obchodování na finančních trzích. Jsi neuvěřitelná! Miluji tě, lásko, jsi nejlepší ekonomka, manželka i maminka," napsal si na Facebook.