16. 8. 2019

Pornoherečka Dolly Buster celé roky bojovala se závislostí na lécích. Kdyby se se svým problémem svěřila dřív, byla by pomoc dostupnější.

Od porna do vlády

Nora Dvořáková (jak zní její původní jméno) se dostala s rodiči do západního Německa v osmdesátých letech minulého století. Díky svým jazykovým schopnostem měla v cizí zemi velké možnosti a živila se jako překladatelka, ale nakonec se nechala zlákat kombinací minima práce a pohádkových výdělku - pornem!

Během následujících let se z ní stala hvězda svého oboru a natočila přes padesát filmů. Za své přesvědčivé výkony získala i několik evropských ocenění a potkala svého budoucího manžela. Stal se jím rakouský producent Josef Baumberger a Dolly po něm jméno s radostí přijala. Krátce po svatbě s natáčením přestala a marně hledala, kde by se mohla uplatnit. Zkoušela moderovat, zúčastnila se německé mutace Stardance (skončila šestá), prošla skrz pochybné reality show, zkoušela zpívat, malovat a otevřela si vlastní síť restaurací. Vrcholem byla její kandidatura do Evropského parlamentu za nezávislou erotickou iniciativu.

close info Profimedia zoom_in Dolly Buster

Tinnitus

Právě v té době se však začala projevovat nepříjemná nemoc se spánkem. Tinnitus maří spánek a právě tehdy začala Dolly užívat léky, aby nemoc usměrnila. Vypěstovala si velmi silnou závislost. Zdržovala se mimo dosah médií a pokoušela se s nemocí bojovat po svém. Když se ukázala na veřejnosti, málokdo by ji poznal.

Tinnitus provází nemožnost usnout, neustále pískání v uších a nepříjemný šum. Antidepresiva, která Dolly užívala na zklidnění, utišující léky na bolest a prášky na spaní doháněly bývalou pornoherečku k šílenství. Tato kombinace je nebezpečná, není-li pod dohledem lékaře.

Naštěstí dokázala vyhledat odbornou pomoc. Byla hospitalizovaná na specializované klinice a lékaři se snaží zbavit jí silné závislosti, kterou si skrýváním svých problémů způsobila. "Alkohol v tom není, spíš duševní zdraví, ale o tom nikdo nemluví rád," potvrdil Jones její špatný stav a naznačil, že kromě boje se závislostí řeší Buster i deprese!

Ráda zaplatím!

Bývalá pornoherečka si vybrala velmi luxusní kliniku Betty Fordové, kde je je o ni velmi dobře postaráno. Zařízení věnující se závislostem všech druhů a psychickým nemocem patří k těm nejlepším.

U Betty Fordové se v minulosti léčily takové hvězdy jako Ozzy Osbourne, Elizabeth Taylor či Lindsey Lohan! Pobyt si může slavná hvězda dovolit, stojí přes půl milionu korun. Je tak v péči těch nejlepších a snad svůj boj s démony vyhraje.