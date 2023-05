Dj Lucca zná recept na šťastné manželství: Nulová romantika a oddělené ložnice

Oba jsou hudebníci a špičky ve svém oboru, dalo by se tedy očekávat, že i doma jsou extroverti a jejich manželství je jeden velký mejdan. Opak je ale prý pravdou, oba dva se považují za dost nudný pár. Ani jeden by ale neměnil a Lucca jednoho ze zakladatelů kapely Lucie považuje za muže svého života.

Jsou spolu už více než deset let a ani na kulaté výročí si nezašli na večeři, Lucca nedostala květiny a na jiná romantická gesta mohla také zapomenout. Jí to ale nevadí a považuje svého manžela za vše, co od života chtěla.

„Romantiku u nás opravdu nenajdete. Kytky mi Michal nenosí, na večeři jsme spolu nikdy nebyli a že bychom se po pláži procházeli ruku v ruce, tak to taky nehrozí. My na to prostě nejsme. Už naše svatba byla divná. Vzali jsme se na radnici, já čekala druhého syna Františka, neměla jsem svatební šaty, ale nějaké starorůžové. A přes ně bundu. Michal měl džíny a sako. Bylo to rychlé a nikdo tam nebyl,“ prozradila úspěšná dýdžejka pro Blesk.

Patří k nejstabilnějším párům českého showbyznysu

I přesto Lucie a Michal patří k nejstabilnějším párům českého showbyznysu, navíc je na nich vidět, že se stále milují a jsou si vzácní. Aby také ne, když se spolu doma téměř nepotkávají, a když už se náhodou poštěstí, mají oddělené ložnice, tudíž ani nějaká přehnaná vášeň u nich nejspíš nehrozí.

„My se ani doma moc nepotkáváme, Michal má hodně práce. A když přijde, tak si jde lehnout. Přes den se starám o kluky a domácnost, večer odjíždím hrát. Když se doma potkáme, je to svátek. My už se vlastně ani nehádáme. Vypadá to divně, ale my se opravdu všichni máme moc rádi a Michal je muž mého života,“ směje se Lucca, které takto nastavený vztah naprosto vyhovuje.

Na syny jsou rodiče patřičně pyšní

Spolu má pár dva syny, ve kterých začíná tatínek vidět hudební talent. Je tedy jen otázka času, kdy o nich uslyšíme. Doma se snaží o vysvětlovací výchovu, ale i jim občas rupnou nervy a lítají hromy blesky.

„Kdo má dvě hyperaktivní děti jako máme my, tak pochopí. To by nedal v klidu ani Dalajlama. Je to náročné. Často na ně ale nehulákáme, jsou to vážně výjimky. Zacházíme s nimi jako se svéprávnými bytostmi, které mají pouze míň zkušeností. Snažíme se jim věci spíš vysvětlovat a ukazovat,“ prozradil taje své výchovy pro idnes.cz Dvořák, který tráví s dětmi čas především večer, když jeho manželka vystupuje. S příchodem dětí tudíž pověsil večírky na hřebík.