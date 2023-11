Seriál Alf o chlupatém mimozemšťanovi z planety Melmac byl na přelomu 80. a 90. let hodně populární. Max Wright byl hodně slavný, ale před veřejností skrýval divoké soukromí.

Pohublý stařík s pleší a řídkými vlasy vzadu staženými do culíku o velikosti myšího ocásku se plouží ulicí v Hermosa Beach, části Los Angeles. Nikdo si ho nevšímá, a pokud ano, jde spíše o útrpný pohled.

Tak nyní Max vypadá. Zhýralý život, boj s těžkou nemocí a závislost na alkoholu změnily někdejší hvězdu k nepoznání.

Vztek a bulimie

Pochází z Detroitu, kde se narodil 2. srpna 1943. Jeho celé jméno zní George Edward Maxwell Wright, ale rodiče mu vždy říkali Max. O herectví se zajímal od mládí, místo raketového startu ke slávě a bohatství ho však čekalo dlouhé zdolávání jednoho stupínku za druhým. Vždy býval spíše nenápadným dělníkem divadelního jeviště. Působil v řadě oblastních scén a na první větší filmový debut si musel počkat až do 36 let. Tehdy dostal malou roli ve slavném muzikálu All That Jazz.

Další léta strávil v nejrůznějších televizních seriálech, a když v roce 1986 přišla nabídka na projekt s názvem Alf, bral ho jen jako další z mnoha nabídek. Od příběhu o hubatém mimozemšťanovi si ostatně nesliboval nic extra.

Sitcom se však stal celosvětovým fenoménem a vysílal se čtyři roky. Max na tu dobu přesto nevzpomínal s láskou.

Při natáčení panovala napjatá atmosféra. Z technických důvodů se práce neustále protahovaly, takže herci museli odmítat další nabídky. Také se jim začalo zajídat, že pouze přihrávali chlupaté loutce. Andrea Elson, která hrála Maxovu dceru, navíc trpěla bulimií.

Poprvé ve vězení

Když Alf skončil, Max si konečně oddechl, ale ne nadlouho. Začal se široce probírat jeho soukromý život. Na první pohled byl velmi spořádaný. S manželkou Lindou žil od roku 1965 a vychovali syna Bena a dceru Daisy.

Na veřejnost pak ale vystoupilo několik svědků, podle nichž Max s oblibou kouřil crack a oddával se homosexuálním orgiím s bezdomovci. Dokonce se objevila i videonahrávka, která pikantní okamžiky zachycovala.Smrtelná nemoc a alkohol...

Další špatná zpráva přišla v roce 1995, kdy mu lékaři našli rakovinu lymfatických uzlin. Max se po čase dokázal zotavit, ale pro změnu propadl alkoholu. Poprvé se kvůli tomu ocitl za mřížemi v roce 2000, kdy v opilosti způsobil nehodu. O tři roky později ho policie nachytala podruhé. Pod vlivem alkoholu kličkoval po silnici a porážel dopravní značky.

Max Wright letos v červnu ve věku 75 let zemřel.