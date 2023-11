Obvykle se na plavkovou sezónu začneme připravovat úderem nového roku. Předsevzetí, že začneme cvičit, vyrýsujeme si břicho, zhubneme přebytečná kila, znovu oblečeme džíny, které jsme nosili na střední, porušíme během následujícího týdne. S tlakem dnešní doby, kdy se na nás hrnou fotografie dokonalých těl ze všech stran, hledáme způsoby, jak se co nejrychleji dostat do formy, aby nás na koupališti okamžitě neodsoudili.

Hollywoodské hvězdy prozradily tajné receptury, jak i uprostřed léta dosáhnout vysněné postavy.

Se sociálními sítěmi jsme se ocitli v době srovnávání. Modelky, herci, ale i zcela obyčejní lidé předvádí své fitness figury a my, kteří máme pár kilo navíc, jim tiše závidíme a přejeme si, abychom nesnědli celou čokoládu ukrytou v šuplíku. Začneme vyhazovat sladkosti a přecházíme na nízkosacharidovou dietu, jen abychom zjistili, že tento životní styl je horší, než doopravdy vypadá. Jakému cvičení se věnuje David Beckham, čím to, že Eva Longoria i po porodu vypadá úžasně a jak dosáhl Zac Efron své vytoužené postavy? Co je ve skutečnosti tajemství hvězd, které prostě musí vypadat perfektně, jinak by přišly o práci?

Eva Longoria

Zoufalá manželka žije zdravým životním stylem a nedá dopustit na jógu a pilátes. Tuto vášeň nám mimochodem ukázala i ve své roli okouzlující Gabrielle Solis. Loni v červnu porodila syna Santiaga, a přestože jí dítě zabírá veškerý čas, našla si způsob, jak na červeném koberci vypadat co nejúžasněji.

,,Jím vzduch," vtipkuje a dodává, že hlavní je stanovit si cíl. ,,Po narození svého syna jsem se chtěla znovu dostat do formy. Je to těžké, jsem vyřízená. Starat se o dítě je spoustu práce, ale snažím se najít si hlavně pravidelně čas na cvičení a dopřávám si zdravé jídlo, abych byla spokojená."

Zac Efron

Herec z Muzikálu ze střední prodělal obrovskou proměnu. Z vysmátého teenagera se stala hora vyrýsovaných svalů, nová forma jeho kariéru pořádně nakopla a díky pravidelnému cvičení se mohl objevit v nové Pobřežní hlídce. Co všechno musí dělat, aby si udržel perfektní tělo?

,,Den začínám smoothiem," přiznává herec. Do mixéru naháže řecký jogurt, špenát, hrušku, avokádo, mandlové mléko a šťávu z limetky. Pořádně ho to nakopne, dodá mu to energii na cvičení a je to neskutečně zdravé.

close info Šíp zoom_in Zac Efron

Diane Kruger

Herečka z Tróji varuje čtenáře: ,,Abyste se dostali do formy, musíte se někdy vzdát věcí, které milujete. Jednou jsem se šest týdnů nenapila alkoholu a vypadala jsem úžasně," prozradila. ,,Navíc se pak cítím sebevědoměji a mám více energie." Kruger dále připomíná, že nejdůležitější je strava, proto ráno snídá vajíčko s avokádem a vícezrnným pečivem, k obědu si dá lososa, ke svačině oříšky a k večeři kuře nebo telecí maso se zeleninou.

David Beckham

Pro bývalého fotbalistu je cvičení a zdravý životní styl životním údělem. Beckham má jedno z nejintenzivnějších kardio cvičení, do něhož spadá běhání, jízda na kole, ale i doprovázení dcerky do školy. ,,Nemusíte utrácet za posilovny. Třikrát nebo čtyřikrát do týdne doprovodím pěšky nebo na kole dceru do školy místo toho, abych ji tam dovezl autem. Jsou to hlavně maličkosti, které dělají velký rozdíl.

Jake Gyllenhaal

Pro bojovníka z filmu Southpaw bylo důležité pravidelně cvičit, aby se dostal do formy drsného boxera. ,,Boxoval jsem pět měsíců," řekl. Trénink doplnil ranním během a obměnou stravy. Jedl každé tři hodiny stravu bohatou na proteiny, aby nabral svalstvo. ,,Doplnilo mi to potřebnou energii a připravilo na další boxovací lekci," dodává.